തിരുവനന്തപുരം∙ 15 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള ഡീസൽ ഓട്ടോറിക്ഷകൾ നിരോധിച്ചു. പുതുക്കി റജിസ്ട്രേഷൻ അനുവദിക്കില്ല. 2006ന് മുൻപ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഓട്ടോകൾക്കാണ് ഇതു ബാധകം.

ഗ്രീൻ ട്രൈബ്യൂണൽ വിധിപ്രകാരം 2021 ജനുവരിയിൽ തന്നെ നിരോധിച്ച് ഉത്തരവിറങ്ങിയെങ്കിലും കോവിഡ് മൂലമാണ് നിരോധനം നീട്ടിവച്ചത്. ഇൗ ഓട്ടോകൾ സിഎൻജി, എൽഎൻജി, ഇലക്ട്രിക് എന്നീ എൻജിനുകളിലേക്കു മാറാനാണ് 6 മാസം അനുവദിച്ചിരുന്നത്.

English Summary: 15 year old diesel autos to be banned