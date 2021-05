‘നുഴഞ്ഞുകയറ്റം അപൂർവം; ലക്ഷദ്വീപ് നമ്മുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് തന്ത്രപ്രധാനം’

10 ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ കടലിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ലക്ഷദ്വീപ് എന്ന ഈ 32 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ഭൂഭാഗം പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്. ആകെയുള്ള 36 ചെറുദ്വീപുകളിലെ വാസയോഗ്യമായ പത്തെണ്ണത്തിലായി കഴിയുന്ന എഴുപതിനായിരത്തോളം മനുഷ്യർ കടുത്ത അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു.

സാമ്പത്തികമായും രാജ്യസുരക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ സമുദ്രമേഖല. രാജ്യാന്തര കപ്പൽപാതയും രാജ്യാന്തര വിമാനപാതയും ഈ മേഖലയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു. പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തെ തുറമുഖങ്ങളിൽനിന്നും സൈനികത്താവളങ്ങളിൽനിന്നും വളരെയെളുപ്പം ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരാം. മാലദ്വീപ് വരെയുള്ള ഈ കടൽ ലക്ഷദ്വീപ് കടൽ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.

നുഴഞ്ഞുകയറ്റം അപൂർവം

ഈ മേഖലയാകെ നമ്മുടെ നാവികസേനയുടെയും കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെയും നിരന്തര നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. സുരക്ഷാ ഏജൻസികളുടെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് ആരെങ്കിലും മേഖലയിലേക്കു നുഴഞ്ഞുകയറുക ഏറെക്കുറെ അസാധ്യം. എന്റെ ഓർമയിൽ, അത്തരത്തിലുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ കടന്നുകയറ്റ ശ്രമങ്ങളേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അവയെല്ലാം സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ തടയുകയും ചെയ്തു.

മുൻപ്, ആന്ത്രോത്ത് ദ്വീപിനു സമീപം ഇറാനിയൻ ബോട്ടും മിനിക്കോയ്ക്കു സമീപം സൊമാലിയൻ ബോട്ടും ഇത്തരത്തിൽ പിടികൂടിയവയാണ്. സമീപകാലത്ത് മിനിക്കോയ്ക്കു സമീപം ലഹരിമരുന്നും ആയുധങ്ങളുമായി ശ്രീലങ്കൻ മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടും പിടികൂടി. ഇറാനിൽനിന്നുള്ള നിരോധിത ചരക്കുമായി ശ്രീലങ്കയിലേക്കു പോകുന്നതായിരുന്നു ഈ ബോട്ടെന്നത് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. വസ്തുത ഇതാണെന്നു വ്യക്തമായിരിക്കെയാണു ചില സ്ഥാപിത താൽപര്യക്കാർ ദ്വീപു നിവാസികളെ പ്രതിസ്ഥാനത്തു നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചു രംഗത്തെത്തുന്നത്.

മേഖല നിരന്തര നിരീക്ഷണത്തിൽ

ലക്ഷദ്വീപിനു സമീപത്തുകൂടി കടന്നുപോകുന്ന കപ്പൽപാത കടൽക്കൊള്ളക്കാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്നാണെന്ന് എല്ലാവർക്കുമറിയാം. മേഖലയിൽ നമ്മുടെ സുരക്ഷാ സേനകൾ കടുത്ത നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള കാരണങ്ങളിലൊന്നും അതാണ്. യുഎസിന്റെ ഏറ്റവും തന്ത്രപ്രധാനമായ നാവികത്താവളങ്ങളിലൊന്നായ ഡിയേഗോ ഗാർസ്യ ഏറെ അകലെയല്ലെന്നതും ഓർക്കണം.

ഇതിൽനിന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, വളരെ ശാന്തരും ലാളിത്യശീലമുള്ളവരുമായ ഒരു ചെറു ജനത വസിക്കുന്ന ഈ ദ്വീപസമൂഹം നമ്മുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരമേഖലയുടെ സുരക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് എത്രത്തോളം പ്രധാനമാണ് എന്നതാണ്.

ദ്വീപുവാസികൾ രാജ്യത്തിന്റെ കണ്ണും കാതും

നൂറ്റാണ്ടുകളായി ദ്വീപിൽ കഴിയുന്ന ജനത വൻകരയിലെ ജനങ്ങളോട് ഒരിക്കലും വിരോധമോ ശത്രുതയോ വച്ചു പുലർത്തിയിട്ടില്ലെന്ന കാര്യം എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കും.

ലഫ്. കേണൽ എം.പി. ഹഹീബുല്ല (റിട്ട.)

തീവ്രവാദ സമീപനങ്ങളിലേക്കോ ചിന്തയിലേക്കോ ദ്വീപുവാസികൾ നീങ്ങിയിട്ടില്ല. രാഷ്ട്രീയമായും ആശയപരമായും വൻകരയിലെ ദേശീയ പാർട്ടികളോടാണ്, സമീപകാലത്ത് ബിജെപിയോടു പോലും, അവർ എക്കാലവും ചേർന്നുനിന്നത്. ഒരു മതാധിഷ്ഠിത പാർട്ടിയും ദ്വീപിൽ വേരൂന്നാൻ അവർ അനുവദിച്ചില്ല. ദ്വീപുവാസികൾക്കിടയിൽ തീവ്രവാദ ആശയങ്ങൾ ചുവടുറപ്പിക്കുന്നതായി ഒരു റിപ്പോർട്ടും നാളിതുവരെ വന്നിട്ടുമില്ല.

സവിശേഷമായ സംസ്കാരമുള്ളവരാണു ലക്ഷദ്വീപുകാർ. വികസനത്തിന്റെയോ വിനോദസഞ്ചാര പ്രോത്സാഹനത്തിന്റെയോ പേരിൽ അതിൽ ഇടപെടാനുള്ള ഏതു ശ്രമങ്ങളും രാജ്യത്തോടും അതിന്റെ അഖണ്ഡതയോടും എക്കാലത്തും കൂറുപുലർത്തുന്ന ഈ ജനതയുടെ വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തുകയേയുള്ളൂ.

ദ്വീപിലെ ജനതയെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുകയും അവരോടു പ്രസന്നതയോടെയിരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതു വൻകരയിൽ ജീവിക്കുന്നവരുടെ ആവശ്യം കൂടിയാണ്. കാരണം, രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം കൂടി പേറുന്നവരാണ് അതിർത്തിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ദ്വീപുവാസികൾ. കാർഗിൽ നുഴഞ്ഞു കയറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യം വിവരം തന്നത് അതിർത്തിയിലെ ആട്ടിടയന്മാരായിരുന്നുവെന്ന കാര്യം നമ്മൾ മറക്കരുത്.

അതിർത്തിനിവാസികളെ നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള സുരക്ഷാസംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുക എന്ന സർക്കാർ നയം വളരെയേറെ തന്ത്രപ്രധാനമാണ്. സാധാരണക്കാരായ ആ മനുഷ്യരാണ് അതിർത്തികളിലെ നമ്മുടെ കണ്ണും കാതും. അവരെ അന്യവത്കരിക്കുകയും അവിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു രാജ്യത്തിനു ഗുണം ചെയ്യില്ല. നമ്മുടെ സുരക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച ആധികൾ കൂട്ടാനേ അതുപകരിക്കൂ.

അങ്ങേയറ്റം പരിസ്ഥിതി ലോലം

കടൽനിരപ്പിൽനിന്നു വെറും 8 അടി മാത്രം ഉയരത്തിലുള്ള ലക്ഷദ്വീപ് അങ്ങേയറ്റം പരിസ്ഥിതി ലോലമായ പ്രദേശമാണ്. സുസ്ഥിരമല്ലാത്ത ഏതു വികസനവും ഈ പ്രദേശത്തെ അതിവേഗം ഉപയോഗശൂന്യവും വാസയോഗ്യമല്ലാത്തതുമാക്കിത്തീർക്കും. നമ്മുടെ കാലത്തു തന്നെ കടലെടുത്ത പോയ എത്രയോ ദ്വീപുകളുണ്ട്. ലക്ഷദ്വീപ് പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ജനങ്ങളെ കേന്ദ്ര സ്ഥാനത്തു നിർത്തിയുള്ള ജീവനക്ഷമമായ വികസനപദ്ധതികളല്ലാത്ത എന്തും ഉട്ടോപ്യൻ ആശയമായിരിക്കുമെന്നു വിഖ്യാതരായ പരിസ്ഥിതി, സമുദ്ര ഗവേഷകരുടെ ഒട്ടേറെ പഠനങ്ങളുണ്ട്.

മത്സ്യങ്ങളടക്കമുള്ള സമുദ്രജീവികളുടെ ആവാസകേന്ദ്രമായ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ നശിച്ച്, സമുദ്രത്തിലെ ഭക്ഷ്യ ശൃംഖല തകർന്ന്, മത്സ്യസമ്പത്തിനെ ആശ്രയിച്ചു ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ജീവിതമാർഗവും വരുമാനവും ഇല്ലാതായിപ്പോയ ഒട്ടേറെ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ലോകത്തു പലയിടത്തും. ലക്ഷദ്വീപിനെ അതിലേക്കു ചേർത്തുവയ്ക്കണോ എന്നതാണു നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ചോദ്യം.

വികസനം വേണം, മനുഷ്യരും

അധികാരകേന്ദ്രങ്ങളോട് അഭ്യർഥിക്കാനുള്ളത് ഇതാണ്: ദ്വീപിലെ ജനങ്ങളുടെ നൂറ്റാണ്ടുകളായുള്ള രീതികളും ആചാരങ്ങളുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ അങ്ങേയറ്റം കരുതലും ജാഗ്രതയുമുണ്ടായിരിക്കണം. വികസനത്തിന്റെ പേരിൽ അശാസ്ത്രീയവും അസ്ഥിരവും വിനാശകരവുമായ പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവരും മുൻപ് അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതമേറ്റു വാങ്ങേണ്ട ജനങ്ങളുമായി സംസാരിക്കണം, അവർ പറയുന്നതു കേൾക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും വേണം. നിങ്ങൾ വികസനമെത്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മനുഷ്യരില്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാകരുത്. ശ്മശാനങ്ങൾക്കു മേലെ നിങ്ങൾക്കു ഭരണം നടത്താനാകില്ല.

(ലക്ഷദ്വീപിൽനിന്നുള്ള ആദ്യ പട്ടാള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ആന്ത്രോത്ത് ദ്വീപുകാരനായ ലഫ്. കേണൽ ഹഹീബുല്ല)

