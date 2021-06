കൊച്ചി ∙ നയതന്ത്ര പാഴ്സൽ സ്വർണക്കടത്തു കേസിന്റെ വിചാരണ നടപടികളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ തിരുവനന്തപുരം യുഎഇ കോൺസുലേറ്റിലെ മുൻ കോൺസൽ ജനറൽ ജമാൽ ഹുസൈൻ അൽ സാബി, മുൻ അറ്റാഷെ റഷീദ് ഖമീസ് അൽ ഷെമേലി എന്നിവരെ കസ്റ്റംസ് പ്രതി ചേർക്കും. ഇതിനു വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അനുമതി നൽകി. പ്രതി ചേർത്താലും യുഎഇയുടെ അനുമതി ലഭിക്കാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ചോദ്യം ചെയ്യാനോ കഴിയില്ല.

English Summary: Attache, consul general to be made accused in gold smuggling case by Customs