തിരുവനന്തപുരം∙ ആദ്യ സത്യപ്രതിജ്ഞ അസാധുവായതിനെ തുടർന്ന് ദേവികുളം എംഎൽഎ എ.രാജ ഇന്നു വീണ്ടും സ്പീക്കറുടെ ചേംബറിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. പുതുതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നിയമസഭാംഗങ്ങൾ ദൈവനാമത്തിലോ സഗൗരവത്തിലോ ആണ് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നാൽ എ.രാജ തമിഴിൽ ചെയ്ത സത്യപ്രതിജ്ഞയിൽ ഈ ഭാഗം ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ഇതേത്തുടർന്ന് നിയമോപദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രാജ രണ്ടാമതും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാനൊരുങ്ങുന്നത്.

English Summary: Devikulam MLA to swear in again