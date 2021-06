പോക്സോ: സിപിഎം മുൻ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി അറസ്റ്റിൽ

മയ്യിൽ (കണ്ണൂർ) ∙ പോക്സോ കേസിൽ പ്രതിയായ സിപിഎം മുൻ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി അറസ്റ്റിൽ. വേശാല നെല്യോട്ടു വയലിലെ കെ.പ്രശാന്തിനെ (44) ആണ് മയ്യിൽ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത്. ഒരാഴ്ച മുൻപ് ബാലസംഘം പ്രവർത്തനത്തിന് എത്തിയ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആൺകുട്ടിയെ ഉപദ്രവിച്ചതാണു കേസായത്. കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കൾ ചൈൽഡ് ലൈനിൽ നൽകിയ പരാതി പ്രകാരമാണ് മയ്യിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തത്.

ഒളിവിലായിരുന്ന പ്രതിയെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. നെല്യോട്ട് വയൽ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന പ്രശാന്തിനെ ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് സ്ഥാനത്തുനിന്നു പാർട്ടി നേതൃത്വം ഇടപെട്ട് നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു. പ്രശാന്തിനെ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

English Summary: Former CPM Branch Secretary Arrested in Rape Case at Kannur