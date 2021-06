ലക്ഷദ്വീപിലെ റിമാൻഡ്: റിപ്പോർട്ട് തേടി െഹെക്കോടതി

കൊച്ചി ∙ ലക്ഷദ്വീപിലെ കിൽത്താൻ ദ്വീപിൽ പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തിയതിന് അറസ്റ്റിലായ 23 പേർക്കു ജാമ്യം നൽകാതെ റിമാൻഡ് ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ കിൽത്താൻ ദ്വീപിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേട്ടിനു ഹൈക്കോടതി നിർദേശം നൽകി. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തവരുടെ വിവരങ്ങൾ, കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത തീയതി, ചുമത്തിയ കുറ്റങ്ങൾ എന്നിവ വ്യക്തമാക്കി റിപ്പോർട്ട് നൽകാനാണു നിർദേശം. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തവരുടെ ആരോഗ്യാവസ്ഥ കിൽത്താൻ ദ്വീപ് മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ പരിശോധിക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചു.

അതേസമയം, ഇന്നലെ അമിനി ദ്വീപ് മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി റിമാൻഡിലായിരുന്ന 23 യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കും ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. റിമാൻഡിലായവരുടെ കേസ് ഇന്നലെത്തന്നെ അമിനി ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേട്ട് പരിഗണിക്കാൻ െഹെക്കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു. കലക്ടറുടെ വിവാദപരാമർശങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു കോലം കത്തിച്ചതിനാണ് ഇവർ അറസ്റ്റിലായത്. പ്രതിഷേധം നടന്ന ദിവസവും പിറ്റേന്നും 12 പേരെ വീതം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും റിമാൻഡിലായ ഇവരെ കിൽത്താനിലെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ തടവിൽ പാർപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു. കോവിഡ് ബാധിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഇവരിൽ ഒരാളെ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തിയവർക്കു ജാമ്യം നൽകാമായിരുന്നിട്ടും ജയിലിലടച്ചെന്നും ഇതു കോവിഡ് വ്യാപനത്തെത്തുടർന്നു സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച മാർഗനിർദേശങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമാണെന്നും ആരോപിച്ച് ആന്ത്രോത്ത് ദ്വീപ് നിവാസി സയിദ് മുഹമ്മദ് കോയ നൽകിയ ഹർജിയാണു ജസ്റ്റിസ് എ. മുഹമ്മദ് മുഷ്താക്, ജസ്റ്റിസ് ഡോ. കൗസർ എടപ്പഗത്ത് എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പരിഗണിച്ചത്. ഹർജി ഇന്ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്.

ലക്ഷദ്വീപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭരണഘടനാവിരുദ്ധ പ്രവൃത്തികൾക്കെതിരെ ദ്വീപുനിവാസികൾ സമാധാനപരമായി നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന നിലപാടു ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനാണു കോടതിയെ സമീപിച്ചതെന്ന് ഹർജിക്കാരൻ അറിയിച്ചു. ജാമ്യം അനുവദിക്കാമെന്നു പറഞ്ഞെങ്കിലും വിസമ്മതിക്കുകയായിരുന്നെന്നു ലക്ഷദ്വീപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: High court asks to give report regarding remand of those arrested in Lakshadweep