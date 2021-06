കിട്ടിയ വകുപ്പ് ചെറുതല്ല; കളിയാക്കരുത്: മന്ത്രി കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ തനിക്കു ലഭിച്ച വകുപ്പ് ചെറുതല്ലെന്നും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇനി ആരും കളിയാക്കരുതെന്നും മന്ത്രി കെ.രാധാകൃഷ്ണൻ. സിപിഎമ്മിലെ മുതിർന്ന അംഗമായ രാ‍ധാകൃഷ്ണന് വെടിവഴിപാടു വകുപ്പാണു നൽകിയതെന്ന് കോൺഗ്രസിലെ കെ.ബാബുവിന്റെ ആരോപണത്തോട് നിയമസഭയിൽ മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.

ചില മാധ്യമങ്ങളും വ്യക്തികളും ഇപ്പോൾ കെ.ബാബുവും എനിക്കു തന്ന വകുപ്പ് ചെറുതാണെന്നു പറഞ്ഞു കളിയാക്കുന്നു. പട്ടിക ജാതി ,വർഗ ക്ഷേമ വകുപ്പ് സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അവരെ ഉയർത്തി എടുക്കുക എന്നു പറഞ്ഞാൽ വലിയ കാര്യമാണ്. ചെറിയ വകുപ്പ് എന്നു പറഞ്ഞ് ഇനി ആരും കളിയാക്കരുത്– രാധാകൃഷ്ണൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

