ക്ലാസ് തുടങ്ങി: അധ്യാപകർ ഇപ്പോഴും കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം∙ പുതിയ അധ്യയനവർഷം തുടങ്ങിയെങ്കിലും കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ തുടർന്ന് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ അധ്യാപകർ. റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീം അംഗങ്ങളായ അധ്യാപകരെ ഇപ്പോഴും ചുമതലയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല. അധ്യാപകരെ കോവിഡ് ചുമതലയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സർക്കാരിനു കത്തു നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ കീഴിലും എയർപോർട്ട്, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, കലക്ടറേറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും അധ്യാപകർ കോവിഡ് പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്ലസ്ടു മൂല്യനിർണയത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അധ്യാപകരെ കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു.

English Summary: Teachers in covid duty even after classes started