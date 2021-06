രവി പൂജാരിയെ കൊച്ചിയിലെത്തിക്കുന്നു

കൊച്ചി∙ കടവന്ത്ര ബ്യൂട്ടി പാർലർ വെടിവയ്പു കേസിലെ പ്രതിയും രാജ്യാന്തര കുറ്റവാളിയുമായ രവി പൂജാരിയെ അന്വേഷണ സംഘം ഇന്നോ നാളയോ തെളിവെടുപ്പിനു കൊച്ചിയിലെത്തിക്കും. ഈ മാസം 8 വരെ മാത്രമാണു പ്രതിയെ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനു കസ്റ്റഡിയിൽ ലഭിച്ചത്.

ബെംഗളൂരു പരപ്പന സെൻട്രൽ ജയിലിൽ വിചാരണത്തടവുകാരനായി കഴിയുന്ന രവി പൂജാരിയെ ഓൺലൈനായി എറണാകുളം അഡീ.സിജെഎം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയാണ് അന്വേഷണ സംഘം കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങിയത്. ഉത്തരവു കൈപ്പറ്റിയ അന്വേഷണ സംഘം ഇന്നലെ കൊച്ചിയിൽ നിന്നു ബെംഗളൂരുവിലെത്തി നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി.

കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു രവി പൂജാരി വാർത്താചാനലുകളിലേക്കും കേസിലെ പരാതിക്കാരിയായ ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഉടമ നടി ലീനാ മരിയാ പോളിനെ നേരിട്ടും ഫോണിൽ വിളിച്ചതിന്റെ തെളിവുകൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി രവി പൂജാരിയുടെ ശബ്ദ സാംപിളുകൾ അന്വേഷണ സംഘം ശേഖരിക്കും.

കടവന്ത്രയിലെ ബ്യൂട്ടിപാർലറിൽ 2018 ഡിസംബർ 15നു വെടിവെയ്പ്പു നടത്തിയ പ്രതികളുമായി രവി പൂജാരിക്കു നേരിട്ടു ബന്ധമുണ്ടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്കിടയിൽ ഇടനിലക്കാരായി പ്രവർത്തിച്ചത് ആരെല്ലാമാണ് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കേണ്ടത് നി‍ർണായകമാണ്. ഇന്നു കൊച്ചിയിലെത്തിയാൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് 6 ദിവസം ലഭിക്കും. കൂടുതൽ ദിവസം കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വീണ്ടും കോടതിയെ സമീപിക്കാം.

English Summary: Beauty parlour firing case accused Ravi Pujari to be brought to kochi