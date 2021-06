എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയാകാൻ ജാനു 10 ലക്ഷം വാങ്ങി

കണ്ണൂർ/ബത്തേരി ∙ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയാകാൻ സി.കെ. ജാനു, ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ.സുരേന്ദ്രനിൽ നിന്നു 10 ലക്ഷം രൂപ കൈപ്പറ്റിയെന്നും ഇതു നിരോധിത സംഘടനകൾക്കാണു പോയതെന്നും ജാനുവിന്റെ പാർട്ടിയായ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി (ജെആർപി) സംസ്ഥാന ട്രഷറർ പ്രസീത അഴീക്കോട്. പ്രസീതയും കെ.സുരേന്ദ്രനും തമ്മിലുള്ളതെന്നു കരുതുന്ന ഫോൺ സംഭാഷണം പുറത്തായ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ.

പ്രസീത, കെ.സുരേന്ദ്രൻ, സി.കെ.ജാനു

എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയാകാൻ ജാനു ആവശ്യപ്പെട്ടതു 10 കോടി രൂപയാണ്. എന്നാൽ സുരേന്ദ്രൻ ഇത് അംഗീകരിച്ചില്ല. പിന്നീടു സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടു പറഞ്ഞ് 10 ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ കാര്യം പ്രസീത പറയുന്ന ഫോൺ സംഭാഷണമാണ് പുറത്തായത്. മാർച്ച് 6ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് അമിത് ഷാ പങ്കെടുത്ത വിജയയാത്രയുടെ സമാപന പരിപാടിക്കു മുൻപു സുരേന്ദ്രനിൽനിന്ന് ഈ തുക ജാനു കൈപ്പറ്റിയെന്നും പ്രസീത പറഞ്ഞു.

താൻ തന്നെയാണ് ഫോണിൽ സംസാരിച്ചതെന്നും പാർട്ടിയുടെ വാട്സാപ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽനിന്നാണു സംഭാഷണം ചോർന്നതെന്നും പ്രസീത വ്യക്തമാക്കി. തുക കൈമാറുന്നതു നേരിട്ടു കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും അന്നേദിവസം ജാനു ഏതു ഹോട്ടലിലാണ് താമസിക്കുന്നതെന്ന് അന്വേഷിച്ചു സുരേന്ദ്രൻ വിളിച്ചിരുന്നതായും പ്രസീത പറഞ്ഞു.

‘‘ജാനു കൈപ്പറ്റിയ പണം പോയതു നിരോധിത സംഘടനകൾക്കാണ്. മുൻപ് ജെആർപി ജാനുവിനെതിരെ ആരോപണമുന്നയിച്ചപ്പോൾ മറുപടിയുമായി മാവോയിസ്റ്റ് സംഘടനയുടെ വക്താവ് എത്തിയത് ഇതിനു തെളിവാണ്.’’ – പ്രസീത ആരോപിച്ചു.

പാർട്ടിയെ മറയാക്കി പണം വാങ്ങുകയായിരുന്നു ജാനു. പ്രവർത്തനത്തിന് ആകെ കിട്ടിയത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ്. തല പോയാലും താമര ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കില്ലെന്നു പറഞ്ഞ ജാനു പണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വാക്കു മാറ്റിയതെന്നും ആരോപിച്ചു. ആരോപണങ്ങളെല്ലാം ജാനു നിഷേധിച്ചു.

ജെആർപി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ജാനുവിനെ ഒരാഴ്ച മുൻപ് പാർട്ടി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തവർക്ക് അതിന് അധികാരമില്ലെന്നു ജാനു പറഞ്ഞിരുന്നു. പാർട്ടിയിലെ പോരാണ് ഇപ്പോൾ പണമിടപാട് വിവാദത്തിലാക്കിയത്. ജാനു മത്സരിച്ച ബത്തേരിയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ചെലവിനായി എത്തിച്ച ഒരു കോടി രൂപയിൽ തിരിമറി നടത്തിയതായും വിവാദം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.

പണമിടപാട് സംബന്ധിച്ച ആരോപണത്തെക്കുറിച്ചും ഫോൺ സംഭാഷണത്തെക്കുറിച്ചും പ്രതികരിക്കാൻ സുരേന്ദ്രൻ തയാറായില്ല. ഇന്നു മാധ്യമങ്ങളെ കാണുമെന്നു പാർട്ടി നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു.

