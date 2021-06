നാസ യാത്ര മുടങ്ങി: മലയാളി വിദ്യാർഥിക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം

ബെംഗളൂരു ∙ യുഎസ് ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ നാസയിലേക്കുള്ള മലയാളി വിദ്യാർഥിയുടെ യാത്ര തടസ്സപ്പെട്ടതിന് ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസ് 1.6 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് ബെംഗളൂരുവിലെ ഉപഭോക്തൃ കോടതി. കണ്ണൂർ ഇരിട്ടി വെളിമാനം സ്വദേശി, ബെംഗളൂരു താമസിക്കുന്ന കെവിൻ മാർട്ടിന് (18) തുക എയർലൈൻസ് നൽകണമെന്നാണു വിധി.

2019ൽ കെവിൻ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഐഐടി ഗുവാഹത്തി രാജ്യവ്യാപകമായി നടത്തുന്ന ‘ടെക്നത്തലോൺ’ മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റിൽ നാസ സന്ദർശിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് സമ്മാനമായി ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ടിക്കറ്റ് റദ്ദായതോടെ നാസ സന്ദർശിക്കുകയെന്ന സുവർണാവസരം കെവിനു നഷ്ടമായിരുന്നു.

