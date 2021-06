ജലീലും പ്രതിപക്ഷവും തമ്മിൽ വാക്പോര്

തിരുവനന്തപുരം ∙ തവനൂരിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പോരാട്ടവും ബന്ധു നിയമനം കാരണമുള്ള രാജിയും വിഷയമാക്കി നിയമസഭയിൽ മുൻമന്ത്രി കെ.ടി. ജലീലും പ്രതിപക്ഷവും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ. ലീഗുകാരനായ ചാരിറ്റി മാഫിയാ തലവനെ കോൺഗ്രസിന്റെ വേഷം കെട്ടിച്ച് കൈപ്പത്തി ചിഹ്നത്തിൽ തനിക്കെതിരെ മത്സരിപ്പിച്ച മുസ്‌ലിം ലീഗ് തന്റെ തോൽവി കണ്ടു കണ്ണടയ്ക്കാം എന്നു മോഹിക്കേണ്ട എന്നു കെ.ടി.ജലീൽ വെല്ലുവിളിച്ചു.

തനിക്കെതിരെയുള്ള കേസ് തെളിയിച്ചാൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് നിയമസഭയിൽ ഉറപ്പുനൽകിയ ജലീൽ‌ ആ വാക്കു പാലിച്ച് എംഎൽഎ സ്ഥാനം മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് അംഗം സണ്ണി ജോസഫും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കെ.ടി.ജലീൽ പറഞ്ഞത്:

‘ഒരു ലീഗുകാരനും എനിക്കെതിരെ മത്സരിക്കാൻ തവനൂരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ആവനാഴിയിലെ അവസാന അമ്പും പുറത്തെടുത്തിട്ടും എന്നെ തോൽപിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ബിജെപിയും ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമിയും സുഡാപ്പിയും എല്ലാം യുഡിഎഫിനെ പിന്തുണച്ചു. എന്നിട്ടും എൽഡിഎഫിന്റെ തേരോട്ടത്തെ ചെറുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഞാൻ സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് നടത്തിയെന്ന് ഇൗ സഭയിൽ പറഞ്ഞ മഹാനെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നില്ല.

സണ്ണി ജോസഫ്:

‘നിയമസഭാംഗമായിരിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ലെന്നു ലോകായുക്ത വിധിച്ചയാളാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ മന്ത്രി സ്ഥാനത്തു നിന്നു പുറത്താക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ലോകായുക്ത നിർദേശിച്ചു. എന്നിട്ടും കടിച്ചുതൂങ്ങാനായി ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയി. അവിടെ തോറ്റു തുന്നംപാടി. വിധി തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപായിരുന്നെങ്കിൽ ജലീൽ ഇന്നു നിയമസഭയിൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നോ? തിരഞ്ഞെടുപ്പു കഴിയും വരെ വിധി മാറ്റിവയ്പിക്കുകയായിരുന്നു ജലീൽ.’

