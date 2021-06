സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വാക്സീന്റെ പൂർണരൂപം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് പരിഗണിക്കണം

കൊച്ചി ∙ വാക്സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വാക്സീന്റെ പൂർണരൂപവും പാസ്പോർട്ട് നമ്പറും രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നുമുള്ള ആവശ്യം കേന്ദ്രസർക്കാർ പരിഗണിക്കണമെന്നു ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചു.

സൗദിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മലപ്പുറം സ്വദേശി റഹിം പട്ടർകടവനും കേരള മുസ്‌ലിം കൾചറൽ സെന്റർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുസ്‌തഫ വടക്കൻപറമ്പിലും നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശം.

വാക്സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഓക്‌സ്‌ഫഡ് - അസ്ട്രാസെനക കോവിഡ് -19 വാക്സീൻ എന്ന മുഴുവൻ പേരും രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നുമായിരുന്നു ആവശ്യം.

