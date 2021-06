കോവിഡ് മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന രീതി മാറ്റാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് മരണങ്ങളുടെ യഥാർഥ കണക്ക് മറച്ചുവയ്ക്കുന്നതായി നിയമസഭയിലടക്കം ആരോപണം ഉയർന്നതിനു പിന്നാലെ മരണ സ്ഥിരീകരണ രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ നീക്കം. ജില്ലാതലത്തിൽ കോവിഡ് മരണക്കണക്ക് പുറത്തുവിടുന്നതു പരിഗണിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന അവലോകന യോഗം തീരുമാനിച്ചു. നിലവിൽ സംസ്ഥാനതല കണക്കാണു പുറത്തുവിടുന്നത്. ജില്ലാതല കണക്കുകൾ ക്രോഡീകരിച്ച് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ എണ്ണം കുറച്ചുകാണിക്കുന്നു എന്നാണ് ആരോപണം.



ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരാവും ഇനി മരണകാരണം തീരുമാനിക്കുക. ഇതിനായി കൃത്യമായ മാനദണ്ഡം നിശ്ചയിക്കണമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശിച്ചു. നിലവിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള സമിതിയുടെ മാനദണ്ഡമാണ് അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നത്.

കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗമുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നേരിടാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. അതിഥിത്തൊഴിലാളികൾക്കും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന പഞ്ചായത്തുകളിലെ മുഴുവൻ പേർക്കും വാക്സീൻ നൽകും. രോഗലക്ഷണങ്ങളിൽ വരുന്ന മാറ്റം നിരീക്ഷിക്കും. ജനിതക പഠനവും നടത്തും.

ചികിത്സയിൽ 1.84 ലക്ഷം

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരളത്തിൽ നിലവിൽ കോവിഡ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത് 1,84,292 പേർ. ചികിത്സയിലായിരുന്ന 26,569 പേർ ഇന്നലെ രോഗമുക്തരായി. ഇതുവരെ രോഗമുക്തി നേടിയവർ 23,90,779.

ഇന്നലെ പോസിറ്റീവായവർ ജില്ല തിരിച്ച്: മലപ്പുറം 2448, കൊല്ലം 2272, പാലക്കാട് 2201, തിരുവനന്തപുരം 2150, എറണാകുളം 2041, തൃശൂർ 1766, ആലപ്പുഴ 1337, കോഴിക്കോട് 1198, കണ്ണൂർ 856, കോട്ടയം 707, പത്തനംതിട്ട 585, കാസർകോട് 560, ഇടുക്കി 498, വയനാട് 234.

