ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷൻ: നിഷേധിച്ച് ജോസ് കെ.മാണി

പാലാ ∙ ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മിഷന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കു തന്നെ പരിഗണിക്കുന്നുവെന്ന പ്രചാരണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നു കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) ചെയർമാൻ ജോസ് കെ. മാണി പറഞ്ഞു. നിലവിൽ പാർട്ടി ചുമതല വഹിക്കാനാണു താൽപര്യം. മറ്റു പദവികൾ സംബന്ധിച്ചു ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടില്ലെന്നും ജോസ് കെ മാണി പറഞ്ഞു.



പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം മറ്റു പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് ഒട്ടേറെ നേതാക്കൾ കേരള കോൺഗ്രസിലേക്ക് (എം) വരാൻ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ജോസ് കെ. മാണി പറഞ്ഞു. യുഡിഎഫിൽ നിന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ഒട്ടേറെപ്പേർ എത്തും. ഇക്കാര്യത്തിൽ നീക്കങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പല പാർട്ടികളിലെയും പ്രധാന നേതാക്കൾ ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും ജോസ് കെ. മാണി പറഞ്ഞു. 14നു പാർട്ടിയുടെ സ്റ്റിയറിങ് കമ്മിറ്റി യോഗം ചേരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

