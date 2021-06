കെഎസ്ആർടിസി; പേര് കിട്ടി; പോര് ജയിപ്പിച്ചത് ‘കണ്ണൂർ ഡീലക്സ് ’

കൊച്ചി∙ പേരിലെ പെരുമയും ആനച്ചന്തമുള്ള ലോഗോയും ആനവണ്ടിയെന്ന വിളിപ്പേരും നിലനിർത്താൻ കെഎസ്ആർടിസിയെ തുണച്ചതു പ്രേംനസീർ – ഷീല താരജോടി അഭിനയിച്ച ‘കണ്ണൂർ ഡീലക്സ്’ സിനിമ മുതൽ അര നൂറ്റാണ്ടിലേറെ പഴക്കമുള്ള ശിലാഫലകങ്ങൾ വരെ. മുൻ ഗതാഗത മന്ത്രിമാരായ ആർ. ബാലകൃഷ്ണ പിള്ളയുടെയും ലോനപ്പൻ നമ്പാടന്റെയും ആത്മകഥകൾ ഉൾപ്പെടെ തെളിവിനായി പരതി.



പഴമയുടെ തെളിവു ഹാജരാക്കുക എന്ന ശ്രമകരമായ ദൗത്യമാണ് എറണാകുളം ലോ സെക്‌ഷൻ ഏറ്റെടുത്തതെന്ന് കെഎസ്ആർടിസിയിലെ ചീഫ് ലോ ഓഫിസർ പി. എൻ. ഹേന പറഞ്ഞു. കേരളവും കർണാടകയും ഗതാഗത സർവീസുകൾക്കു കെഎസ്ആർടിസി എന്ന ചുരുക്കെഴുത്താണ് ഉപയോഗിച്ചു വന്നത്. പേരിനെ ചൊല്ലി അവകാശത്തർക്കം മൂത്തപ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടായതു കേരളത്തിലെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപറേഷനാണെന്നു തെളിയിക്കേണ്ടി വന്നു. 1969ൽ ഇറങ്ങിയ ‘കണ്ണൂർ ഡീലക്സി’ന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ തെളിവായി. ബസിനുള്ളിലും സ്റ്റാൻഡ് പരിസരങ്ങളിലും ചിത്രീകരിച്ച സീനുകൾക്കു പുറമേ രണ്ട് ആനകൾ ചേർന്ന ലോഗോയും ‘ഡീലക്സ് എക്സ്പ്രസ്’ എന്ന എഴുത്തും സിനിമയിൽ വ്യക്തമാണ്.

പഴയ തീയതികളും അന്നത്തെ മന്ത്രിമാരുടെ പേരും രേഖപ്പെടുത്തിയ ശിലാഫലകങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തു. വിവിധ ഡിപ്പോകളുടെ ചുവരിലിരുന്ന, 1965 മുതലുള്ള റിട്ടയർമെന്റ് പടങ്ങൾ, അരനൂറ്റാണ്ടിലേറെ പഴക്കമുള്ള സാഹിത്യ രചനകളിൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഇവയും ശേഖരിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു ലോഡ് തെളിവുകൾ ചെന്നൈയ്ക്കു വണ്ടി കയറിയെങ്കിലും കേസ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അതത്രയും ഹാജരാക്കേണ്ടി വന്നില്ല.

കെഎസ്ആർടിസിയുടെ പേരിനെച്ചൊല്ലി 2014 മുതൽ ചെന്നൈയിലെ ട്രേഡ് മാർക്ക് റജിസ്ട്രിയിൽ കേസ് നടക്കുന്നതിനിടെയാണ്, ചില ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ ആനവണ്ടിയുടെ പേരിൽ നടത്തിയ വിമർശനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് അന്നത്തെ സിഎംഡി ആന്റണി ചാക്കോയുടെ നിർദേശപ്രകാരം ‘ആനവണ്ടി’ എന്ന പേര് കെഎസ്ആർടിസിക്കു കിട്ടാനും അപേക്ഷ നൽകുകയായിരുന്നു.

English Summary: Real Story Behind the Victory of KSRTC to Get it's 'Trandemark' Names Back