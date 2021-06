കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ്: പേര് നിർദേശിക്കാതെ ഉമ്മൻചാണ്ടി, ചെന്നിത്തല, മുല്ലപ്പള്ളി

തിരുവനന്തപുരം ∙ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് ആരെയും തങ്ങൾക്കു നിർദേശിക്കാൻ ഇല്ലെന്നു മുതിർന്ന നേതാക്കളായ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും ഹൈക്കമാൻഡിനെ അറിയിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പു പരാജയത്തിനു ശേഷമുള്ള സംഭവവികാസങ്ങളിൽ മൂന്ന് ഉന്നത നേതാക്കളും അതൃപ്തിയും അമർഷവും വ്യക്തമാക്കി. ഉമ്മൻചാണ്ടി, ചെന്നിത്തല എന്നിവരോട് അടുപ്പമുള്ള എ–ഐ നേതാക്കളും ഈ മാതൃക പിന്തുടർന്നു. ഇതോടെ ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന പ്രതിധ്വനികളെക്കുറിച്ചുള്ള ശങ്ക സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിൽ ശക്തമായി.

എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി താരിഖ് അൻവറാണു മൂന്നു നേതാക്കളോടും പ്രത്യേകമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചത്. എംപിമാർ, എംഎൽഎമാർ, രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി അംഗങ്ങൾ എന്നിവരോടു ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു ഈ ആശയവിനിമയം. ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാരോടും കൂടി സംസാരിക്കാൻ ഒടുവിൽ തീരുമാനിച്ചതായി അറിയുന്നു.

താരിഖ് അൻവറോടു ചെന്നിത്തല പൊട്ടിത്തെറിച്ചു എന്നാണു വിവരം. പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനത്തു നിന്നു മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനം ഹൈക്കമാൻഡ് മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കാത്തതിൽ‌‌ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള പ്രതിഷേധം അടങ്ങിയിട്ടില്ല. പറയാനുളളതു കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷയെ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അപമാനിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി മറ്റൊരാളുടെ പേരു കൂടി പറ‍ഞ്ഞു കൂടുതൽ അവഹേളിതനാകാൻ ഇല്ല. എല്ലാം തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് ഈ ചർച്ചയെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരും ധാരാളമുണ്ട്. ഹൈക്കമാൻഡ് എന്തു തീരുമാനിച്ചാലും അംഗീകരിക്കും– ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി.

കടുത്ത ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിലും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. പുതിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ നിശ്ചയിച്ചതിനോട് എതിർപ്പില്ല. എന്നാൽ ആ തീരുമാനം എടുത്ത രീതി പലരിലും അവിശ്വാസം ജനിപ്പിച്ചു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കെപിസിസി അധ്യക്ഷനെ നിയോഗിക്കാനുള്ള അധികാരം ഹൈക്കമാൻഡിനു വിനിയോഗിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തലമുറ മാറ്റമാണു ഹൈക്കമാൻ‍ഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ തന്റെ തലമുറയിലെ ആളായിട്ടു കാര്യമില്ലെന്നു മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജനവിധിക്കു ശേഷം തന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന പ്രതിഷേധം ആവർത്തിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശനും ആരുടെയും പേരു പറ‍ഞ്ഞില്ല. അത് എന്തെങ്കിലും പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ല. രണ്ടാം റൗണ്ട് ചർച്ചയിൽ അതിലേക്കു കടക്കാമെന്നാണു സതീശൻ വ്യക്തമാക്കിയത്.

അതേസമയം ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് അനുയോജ്യരായ നേതാവിനെ നിർദേശിക്കാൻ ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ടാണു പേരു പറയാത്തത് എന്നു വിമർശിക്കുന്നവരുണ്ട്. മുൻനിര സ്ഥാനാർഥികളായ കെ.സുധാകരനെയോ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷിനെയോ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കു താൽപര്യമില്ല. തലമുറ മാറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി പി.സി.വിഷ്ണുനാഥിന്റെ പേര് ഉയരുന്നുണ്ടെങ്കിലും എ ഗ്രൂപ്പ് നിർദേശിക്കാൻ മുതിർന്നിട്ടില്ല. മുൻകാലത്തു പ്രസിഡന്റുമാരെ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇത്രയും പേരോടു സംസാരിക്കാൻ ഹൈക്കമാൻഡ് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല.

പ്രധാന നേതാക്കളുമായി മാത്രം ചർച്ച നടത്തിയായിരുന്നു തീരുമാനം. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരെയും വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു ക്രിയാത്മക മനോഭാവമായി കാണണമെന്ന് ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാം തീരുമാനിച്ച ശേഷമുള്ള പ്രഹസനം മാത്രമെന്നു ഗ്രൂപ്പുകൾ ആരോപിക്കുന്നു.

English Summary: Congress leaders yet to disclose name of new KPCC President