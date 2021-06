ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്ന് കൂട്ടത്തോടെ മടക്കം; ഇന്ന് ഉപവാസം

കൊച്ചി ∙ തദ്ദേശീയരല്ലാത്തവർ ലക്ഷദ്വീപിൽനിന്നു മടങ്ങണമെന്ന ഉത്തരവ് കർശനമായി നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതോടെ മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തൊഴിലാളികൾ കൂട്ടത്തോടെ മടങ്ങുന്നു. പുറംനാട്ടുകാരായ പതിനായിരത്തിലേറെ പേരാണു വിവിധ ജോലികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ദ്വീപിലുണ്ടായിരുന്നത്.

കേരളത്തിനു പുറമേ, തമിഴ്നാട്, ബംഗാൾ, ഒഡീഷ, അസം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കെട്ടിട നിർമാണം, തെങ്ങുകയറ്റം, മുടിവെട്ട്, തയ്യൽ തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന ജോലികൾ. ശനിയാഴ്ച കവരത്തിയിൽ നിന്നു കൊച്ചിക്കു പുറപ്പെട്ട കപ്പലിൽ ഏറെയും അതിഥിത്തൊഴിലാളികളായിരുന്നു. മറ്റു നാട്ടുകാരെ പുറത്താക്കുന്നതിനു പിന്നിൽ ഗൂഢലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടെന്നും ദ്വീപ് ജനതയെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമാണിതെന്നും സേവ് ലക്ഷദ്വീപ് ഫോറം ആരോപിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ മാസം 29നാണ് ലക്ഷദ്വീപ് യാത്രയ്ക്കു നിയന്ത്രണം കർശനമാക്കിയത്. ഇതു പ്രകാരം എഡിഎം വഴി മാത്രമായിരിക്കും ദ്വീപിലേക്കു പ്രവേശനാനുമതി. നേരത്തേ അനുമതി ലഭിച്ച് ദ്വീപിലെത്തിയവർക്ക് മടങ്ങാനുള്ള അവസാന തീയതി ഇന്നലെയായിരുന്നു. ഇനി തുടരണമെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ മുഖേന നൽകുന്ന അപേക്ഷ അനുവദിച്ച് എഡിഎം അനുമതി നീട്ടി നൽകണം. ഇത് എളുപ്പമല്ലെന്നു മാത്രമല്ല, കോവിഡ് ലോക്‌ഡൗൺ, നൈറ്റ് കർഫ്യൂ തുടങ്ങിയവ കാരണം മിക്കപ്പോഴും നിരസിക്കപ്പെടുകയാണ് പതിവ്.

തൊഴിലാളികൾക്ക് 3 മാസമാണ് പെർമിറ്റ് കാലാവധി. മുൻപ് 6 മാസം വരെ നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ഇടക്കാലത്ത് മൂന്നാക്കി. ഈ വർഷം ആദ്യം വരെ കവരത്തിയിൽ മാത്രം അയ്യായിരത്തോളം അതിഥിത്തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

ദ്വീപിൽ ഇന്ന് ഉപവാസം

സേവ് ലക്ഷദ്വീപ് ഫോറം രൂപീകരിച്ച ശേഷമുള്ള ആദ്യ ബഹുജന പ്രക്ഷോഭത്തിനു ലക്ഷദ്വീപ് ഇന്നു വേദിയാകും. രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ദ്വീപുവാസികൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി ഇന്നു 12 മണിക്കൂർ നിരാഹാരമിരിക്കും. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിക്കാതെ സ്വന്തം വീടുകളിൽ രാവിലെ 6 മുതൽ വൈകിട്ട് 6 വരെയാണു സമരം. വീടുകളിൽ കറുത്ത കൊടിയും പോസ്റ്ററുകളും സ്ഥാപിക്കും. മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് ഒഴികെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചിടും.

English Summary: Lakshadweep authorities ask visitors to leave from Island