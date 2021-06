നന്മ വറ്റിയിട്ടില്ല; നാരായണനായി സഹായ വാഗ്ദാനമൊഴുകി

ചെറുവത്തൂർ (കാസർകോട്) ∙ രാഷ്ട്രീയം ജനസേവനമാക്കിയ ജനകീയനായ മുൻ എംഎൽഎക്കായി സഹായ വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ ഒഴുക്കായിരുന്നു ഇന്നലെ. സിപിഐ നേതാവും 2 തവണ ഹൊസ്ദുർഗ് എംഎൽഎയുമായ എം.നാരായണന് ചികിത്സാ സഹായത്തിനായി സിനിമാതാരം മമ്മൂട്ടി, സിപിഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി, ആസ്റ്റർ മിംസ് ആശുപത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ രംഗത്തെത്തി. മുൻ എംഎൽഎ എം. നാരായണനു ഹൃദയവാൽവ് സൗജന്യമായി നൽകാൻ കൊച്ചിയിലെ മരിയ ഫാർമ ഉടമ വി.എഫ്. സെബാസ്റ്റ്യൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചു.

സഹായ ഹസ്തവുമായി മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടൻ

മനോരമയിൽ നിന്ന് എം.നാരായണൻ എംഎൽഎയുടെ അവസ്ഥയറിഞ്ഞ മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയതാരം മമ്മൂട്ടി ഉടൻ സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. തിരുവനന്തപുരത്ത് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും മമ്മൂട്ടി നേരിട്ട് ചെയ്ത കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫിസിൽ നിന്ന് എം.നാരായണനെ അറിയിച്ചു. ‘സഹായിക്കാനുള്ള മനസ്സ് അദ്ദേഹം കാണിച്ചതിനു നന്ദിയുണ്ട്. നേരിട്ട് കാണാന്‍ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യാനാകില്ല. പാർട്ടി എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഉറപ്പു തന്നിട്ടുണ്ട്’ നാരായണൻ പറഞ്ഞു.

10 വർഷം എംഎൽഎയായി പൊതു പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ടും ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും നേടാതിരുന്ന ജനകീയനായ എംഎൽഎയുടെ കഥ മനോരമയിലൂടെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ഭുതം തോന്നിയെന്നു മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു. ജനാധിപത്യം എന്നത് ജനസേവനമാണ്. അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയ നേതാവാണ് നാരായണനെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം വായിച്ചപ്പോൾ അറിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തെ ചേർത്തു പിടിക്കാൻ തയാറാണെന്നും ചികിത്സ ചെലവ് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയാറാണെന്ന് മമ്മൂട്ടി ഫൗണ്ടേഷൻ അറിയിച്ചു. ഇക്കാര്യം എം.നാരായണനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പാർട്ടിയുമായി ആലോചിച്ച് ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും നാരായണൻ അറിയിച്ചതായി മമ്മൂട്ടിയുടെ പിആർഒ റോബർട്ട് അറിയിച്ചു.

എല്ലാം പാർട്ടി ഏറ്റെടുക്കും

എം.നാരായണന്റെ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വേണ്ട മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും പാർട്ടി ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് സിപിഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു. സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ നാരായണനെ വിളിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്കു പാർട്ടി മുൻ കയ്യെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹൃദയ വാൽവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ഓഗസ്റ്റ് 13നാണ് എം.നാരായണനെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ശ്രീചിത്ര മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മുൻ എംഎൽഎ മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ചികിത്സാ ചെലവ് മുൻകൂട്ടി ലഭിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾക്ക് വേണ്ടി ഇ.ചന്ദ്രശേഖരൻ എംഎൽഎ മുഖ്യമന്ത്രിയെ നേരിൽ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ചികിത്സാ ചെലവ് മുൻകൂട്ടി ലഭിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞെന്നും ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും പാർട്ടി ഏറ്റെടുത്തു ചെയ്യുമെന്നും സിപിഐ കാസർകോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഗോവിന്ദൻ പള്ളിക്കാപ്പിൽ മനോരമയോട് പറഞ്ഞു.

