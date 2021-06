കർശന നിയന്ത്രണം തുടങ്ങി; ആശയക്കുഴപ്പവും; 9ന് മുൻപ് തുറന്ന ഹോട്ടലുകൾ അടപ്പിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് വ്യാപന നിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് 5 ദിവസത്തേക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കു തുടക്കം. ലോക്ഡൗണിൽ അനുവദിച്ചിരുന്ന ഇളവുകളിൽ പലതും പിൻവലിച്ചാണ് ഇന്നലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ചത്. ബുധനാഴ്ച വരെ തുടരും. എന്നാൽ ഇതു സംബന്ധിച്ചുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവ് പൊലീസും ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങളും പല തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചതും സ്വന്തം നിലയ്ക്കു കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതും പലയിടത്തും ആശയക്കുഴപ്പത്തിനും തർക്കങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കി. വാഹന വർക്‌ഷോപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെ അവശ്യ സേവന മേഖലയിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തതും ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ട്.



അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ കടകൾ, വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളും മറ്റും (പാക്കേജിങ് ഉൾപ്പെടെ) വിൽക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾ, നിർമാണ സാമഗ്രികൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾ എന്നിവയ്ക്കു മാത്രം ഈ 5 ദിവസം പ്രവർത്തിക്കാമെന്നാണു സർക്കാർ ഉത്തരവ്. എന്നാൽ ഈ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഏതെല്ലാം ഉൾപ്പെടും എന്നകാര്യത്തിൽ പലയിടത്തും തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും തുറന്ന കടകൾ പൊലീസ് അടപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

കടകൾ തുറക്കുന്ന സമയത്തിന്റെ പേരിലാണ് മറ്റൊരു തർക്കം. ഹോട്ടലുകളിൽ പാഴ്സൽ അടക്കം അവശ്യസാധന കടകളെല്ലാം രാവിലെ 9 മുതൽ രാത്രി 7.30 വരെ തുറക്കാമെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്.

തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലുൾപ്പെടെ ഇന്നലെ ഒൻപതിന് മുൻപ് പ്രഭാത ഭക്ഷണ വിതരണത്തിനായി തുറന്ന ഹോട്ടലുകൾ പൊലീസ് അടപ്പിച്ചു.

അനുമതിയില്ലാത്ത വിപണന കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറക്കരുതെന്നും സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കരുതെന്നും മാത്രമാണ് സർക്കാർ ഉത്തരവെങ്കിലും പ്രഭാത– സായാഹ്ന സവാരിയടക്കം തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഗതാഗത നിയന്ത്രണവും കടുപ്പിച്ചു. നഗരാതിർത്തികളിലുൾപ്പടെ ബാരിക്കേഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചു പരിശോധനയും നിയന്ത്രണവും കർശനമാക്കി. ഹ്രസ്വദൂര യാത്രയ്ക്ക് സത്യവാങ്മൂലവും ജില്ല വിട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്കു പൊലീസ് പാസും നിർബന്ധമാണ്.

അതേസമയം, സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയ നിർമാണ–ശുചീകരണ മേഖലകളിലെ തൊഴിലാളികളെയും വീട്ടു ജോലിക്കു പോകുന്നവരെയും പലയിടത്തും തടഞ്ഞതായി പരാതിയുണ്ട്.

സർക്കാർ ഉത്തരവിലെ വ്യക്തതക്കുറവ് മൂലം പല ജില്ലകളിലും കലക്ടർമാരും പൊലീസ് മേധാവികളും സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് നിയന്ത്രണ പട്ടിക പുറത്തിറക്കി.

വാഹനങ്ങൾ കേടായാൽ എന്തുചെയ്യും?

ചില നിയന്ത്രണങ്ങളും അനുമതികളും യുക്തി രഹിതമാണെന്ന ആക്ഷേപവും ഉയരുന്നുണ്ട്. അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാനുള്ള കടകൾ തുറക്കാമെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും ഏതെല്ലാം സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അനുമതിയുണ്ടെന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ല.

അവശ്യ സേവന മേഖലകളിലടക്കം നൂറു കണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ ഓടുന്നുണ്ട്. അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നിരത്തിലിറങ്ങുന്ന സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളുമുണ്ട്. പൊതു ഗതാഗതമില്ലാത്തതിനാൽ ജോലിക്കു പോകുന്നവർക്കും സ്വന്തം വാഹനമാണ് ആശ്രയം. എന്നാൽ, ഇവയ്ക്ക് കേടു പറ്റിയാൽ തീർക്കാൻ വർക്‌ഷോപ്പുകൾ തുറക്കുന്നില്ല.

ലോക്ഡൗണിൽ വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അത്യാവശ്യ ഉപകരണങ്ങൾ അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അവശ്യ സേവന മേഖലകളിലെ വാഹനങ്ങളുടെ പണികൾ ചെയ്യാനുള്ള വർക്‌ഷോപ്പുകൾ മാത്രമേ തുറക്കാവtൂ എന്നാണ് പൊലീസ് വ്യാഖ്യാനം. ശനിയും ഞായറും തുറക്കാമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടും ഉത്തരവില്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, തുറന്ന വർക്‌ഷോപ്പുകൾ പൊലീസ് അടപ്പിച്ചു. വീട്ടുപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും തുറക്കാൻ അനുമതിയില്ല.

English Summary: Covid, More restrictions at Kerala for next 5 days