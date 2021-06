വിവിധ ചികിത്സാ സഹായ പദ്ധതികൾക്ക് 31.68 കോടി

തിരുവനന്തപുരം ∙ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ മിഷൻ വഴി നടപ്പാക്കുന്ന വിവിധ ചികിത്സാസഹായ പദ്ധതികൾക്ക് 31.68 കോടി രൂപ അനുവദിച്ച്‌ സാമൂഹികനീതി വകുപ്പ്‌ ഉത്തരവിറക്കിയതായി മന്ത്രി ആർ. ബിന്ദു അറിയിച്ചു.

വൃക്ക തകരാർ കാരണം സ്ഥിരമായി ഡയാലിസിസ്‌ വേണ്ടിവരുന്ന ബിപിഎൽ വിഭാഗത്തിലുള്ളവർ, വൃക്ക–കരൾ മാറ്റിവയ്ക്കലിനു വിധേയരാകുന്ന ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ വരുമാനമുള്ളവർ, ഹീമോഫീലിയ ബാധിതർ, അരിവാൾ രോഗബാധിതരായ ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ വാർഷിക വരുമാനമുള്ളവർക്കുള്ള 'സമാശ്വാസം' പദ്ധതിക്ക്‌ 5 കോടി രൂപയും, 5 വയസ്സ്‌ വരെയുള്ള മൂകരും ബധിരരുമായ കുട്ടികൾക്ക്‌ സംസാര, കേൾവിശക്തി ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ‘ശ്രുതിതരംഗം’ പദ്ധതിക്ക്‌ 8 കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചു.

മാരക രോഗബാധിതരായ കുട്ടികൾക്ക്‌ സൗജന്യചികിത്സ നൽകുന്ന ‘താലോലം’ പദ്ധതിക്കായി 2 കോടി രൂപയും, ടൈപ് വൺ പ്രമേഹ ബാധിതരായ കുട്ടികൾക്കുള്ള 'മിഠായി' പദ്ധതിക്ക്‌ 3.80 കോടി രൂപയും, 18 വയസ്സ്‌ വരെയുള്ള ബിപിഎൽ കുടുംബാംഗമായ കുട്ടികൾക്ക്‌ സൗജന്യ കാൻസർ ചികിത്സ നൽകുന്ന കാൻസർ സുരക്ഷാ പദ്ധതിക്കായി 3 കോടി രൂപയും, വയോജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ, മാനസിക പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ‘വയോമിത്ര’ത്തിന്‌ 9.88 കോടിയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വയോമിത്രം പദ്ധതി വഴി 65 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരുടെ ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിന്‌ നഗര പ്രദേശങ്ങളിൽ മൊബൈൽ ക്ലിനിക്, പാലിയേറ്റീവ്‌ കെയർ, ആംബുലൻസ്‌, ഹെൽപ്പ്‌ ഡെസ്‌ക്‌ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

