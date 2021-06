കുഴൽപണക്കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ നീക്കമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം; വെല്ലുവിളിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ ബിജെപി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം പ്രതിക്കൂട്ടിലായ കൊടകര കുഴൽപണക്കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കി തേച്ചുമായ്ക്കാൻ സർക്കാർ നീക്കം നടത്തുന്നതായി നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ. കേസ് ഒതുക്കിയെന്നു വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതു പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ വ്യക്തമാക്കണമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ വെല്ലുവിളി. അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടിസ് ചർച്ചയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും പല തവണ കൊമ്പു കോർത്തു.

∙ വി.ഡി.സതീശൻ: കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ നിങ്ങൾക്കെതിരെ നടത്തുന്ന അന്വേഷണങ്ങൾ ഒതുക്കാൻ കുഴൽപണക്കേസ് ഉപയോഗിക്കുകയല്ലേ? കള്ളപ്പണം തട്ടിയെടുത്ത ഏതാനും പേരിൽ അന്വേഷണം തീർക്കാനാണു നീക്കം. കോടികളുടെ ഉറവിടമെവിടെ? അതു പരിശോധിക്കാൻ തയാറാകാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്? അക്കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ ആദായ നികുതി വകുപ്പിനോടും ഇഡിയോടും ആവശ്യപ്പെടാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്? ബിജെപി നേതാക്കളുടെ പേരു പറയാൻ പോലും മുഖ്യമന്ത്രിക്കു ധൈര്യമില്ല. ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ എന്നു പോലും പറയുന്നില്ല. വിലപേശാൻ ഈ കേസിനെ ഉപയോഗിക്കരുത്.

∙ പിണറായി വിജയൻ: ആദായ നികുതി വകുപ്പ്, ഇഡി അന്വേഷണങ്ങൾ ബിജെപി ആവശ്യപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവും അതേ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഇതു ബിജെപിയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നീക്കമാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിനും തയാറല്ല. പ്രവീൺ തൊഗാഡിയക്കെതിരായ കേസും എബിവിപി പ്രവർത്തകർ പ്രതികളായ എംജി കോളജ് കേസും പിൻവലിച്ചത് ആരുടെ ഭരണകാലത്താണ്? ഒത്തുതീർപ്പു വിദഗ്ധരെ എല്ലാവർക്കുമറിയാം. ഈ സർക്കാരും മുന്നണിയും ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടില്ല. അതു സംബന്ധിച്ച വിവരം പോക്കറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറയാം. കാത്തു നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല.

മറുപടിക്കായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എഴുന്നേറ്റെങ്കിലും സ്പീക്കർ മൈക്ക് നൽകാതെ അടുത്ത നടപടിക്രമത്തിലേക്കു കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇതോടെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിഷേധം കനത്തു. സ്പീക്കർ വീണ്ടും സതീശന് അവസരം നൽകി. 7 മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബിജെപിയെ വിജയിപ്പിക്കാനുള്ള സിപിഎമ്മിന്റെ ഒത്തുതീർപ്പു ഫോർമുല നാട്ടിൽ പാട്ടാണെന്നു സതീശൻ പറഞ്ഞു.

കുഴൽ ഇട്ടാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും: ഷാഫി

ഒരു പാലം ഇട്ടാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്നു പറയുന്നതു പോലെ ഒരു കുഴൽ ഇട്ടാൽ അതിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ന സ്ഥിതി കുഴൽപണക്കേസിൽ ഉണ്ടാകരുതെന്നു ഷാഫി പറമ്പിൽ. സഭയിൽ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടിസ് അവതരിപ്പിച്ചു പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു ഷാഫി. കള്ളപ്പണത്തിനെതിരെ വൻ പ്രചാരണം നടത്തിയ ബിജെപിയും നേതാക്കളും അതിന്റെ വക്താക്കളായി മാറിയെന്നും ഷാഫി പറഞ്ഞു.

അന്വേഷണം നല്ല നിലയിൽ: മുഖ്യമന്ത്രി

കൊടകര കേസിൽ‍ എൻ‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. പ്രത്യേക പൊലീസ് സംഘത്തിന്റെ അന്വേഷണം മികച്ച രീതിയിലാണു മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്. ഇതുവരെ 96 സാക്ഷികളുടെ മൊഴിയും 20 പേരുടെ അറസ്റ്റും രേഖപ്പെടുത്തി. കവർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട കാറിൽ മൂന്നരക്കോടി രൂപ ഉണ്ടെന്നു വ്യക്തമായി. അതിൽ 1112001 രൂപയും കവർച്ച ചെയ്ത പണം ഉപയോഗിച്ചു വാങ്ങിയ 347 ഗ്രാം സ്വർണാഭരണങ്ങളും മൊബൈൽ ഫോണുകളും വാച്ചുകളും കണ്ടെത്തി – മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

