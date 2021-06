ഇന്നും നാളെയും ശക്തമായ മഴയ്ക്കു സാധ്യതയില്ല

തിരുവനന്തപുരം/കൊല്ലം ∙ കാലവർഷം ദുർബലമായിത്തന്നെ തുടരുന്നു. ഈ ആഴ്ച അവസാനത്തോടെ മാത്രമേ ശക്തിപ്പെടൂ എന്നു സൂചന. ഇന്നും നാളെയും കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കു സാധ്യതയില്ല.

വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ 11 ജില്ലകളിൽ മഴ ശക്തമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നു കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ, പാലക്കാട് ഒഴികെയുള്ള ജില്ലകളിലാണു വെള്ളി, ശനി ദിവസങ്ങളിൽ യെലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

നാളെ മുതൽ ശനിയാഴ്ച വരെ കേരള തീരത്തു മത്സ്യബന്ധനത്തിനു പോകാൻ പാടില്ല. 12 ന് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതു കാലവർഷം ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നാണു കരുതുന്നത്. എങ്കിലും സാധാരണ ലഭിക്കുന്നതിലും കുറവായിരിക്കും ഇത്തവണത്തെ കാലവർഷമെന്നാണു കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ പ്രവചനം.

ജൂൺ ഒന്നു മുതൽ ഇന്നലെ വരെ കേരളത്തിൽ ലഭിച്ചത് 92.5 മില്ലീമീറ്റർ മഴയാണ്. സാധാരണ ലഭിക്കേണ്ടതിൽ നിന്നു 35 മി.മീ. കുറവാണിത്. ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ മാത്രമാണു വലിയ കുറവില്ലാതെ മഴ പെയ്തത്.

ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു

തൊടുപുഴ ∙ ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് 0.18 അടി ഉയർന്ന് 2341.40 അടിയായി. കഴിഞ്ഞവർഷം ഇതേദിവസം സംഭരണിയിൽ 2335.88 അടി വെള്ളമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.

English Summary: Rain not expected for two days