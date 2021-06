സുരേന്ദ്രൻ ഇല്ലാതെ ഓൺലൈനിൽ ബിജെപി സംസ്ഥാന നേതൃയോഗം

കോഴിക്കോട് ∙ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രൻ പങ്കെടുക്കാതെ ബിജെപിയുടെ സംസ്ഥാന നേതൃയോഗം ഓൺലൈനായി ചേർന്നു. സുരേന്ദ്രൻ ഡൽഹിയിൽ നേതാക്കളുമായി ചർച്ച തുടരുന്നതിനാലാണ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നതെന്നാണ് നേതാക്കളുടെ വിശദീകരണം. മുരളീധരൻ പക്ഷത്തെ പ്രബല നേതാക്കളായ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർ സി.കൃഷ്ണകുമാർ, ജോർജ് കുര്യൻ തുടങ്ങിയവരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ല. എന്നാൽ വ്യക്തിപരമായ അസൗകര്യങ്ങളുള്ളവർ മാത്രമാണ് വിട്ടുനിന്നതെന്നും മറ്റെല്ലാ നേതാക്കളും പങ്കെടുത്തെന്നുമാണ് ഔദ്യോഗികപക്ഷത്തെ നേതാക്കൾ പറഞ്ഞത്.

കേന്ദ്ര നിർദേശപ്രകാരം ബിജെപി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.ടി.രമേശാണ് യോഗം നിയന്ത്രിച്ചത്. അധ്യക്ഷനെ മാറ്റണമെന്ന് ആർഎസ്എസും നിലപാട് കനപ്പിച്ചതായി സൂചനകൾ പുറത്തുവന്നതിനു തൊട്ടുപിറകെയാണ് ഇന്നലെ പ്രസിഡന്റിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ഓൺലൈൻ യോഗം ചേർന്നത്. നേതൃമാറ്റം വേണമെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിൽ കൃഷ്ണദാസ്, ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ പക്ഷങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണ്. ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷനും നേതൃമാറ്റത്തിന്റെ സൂചനകൾ നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് നേതാക്കൾ‍ സൂചിപ്പിച്ചു. അമിത് ഷായുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കായാണ് സുരേന്ദ്രൻ ഡൽഹിയിൽ തുടരുന്നതെന്നും നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു.

പാർട്ടിക്കെതിരായ സിപിഎം നീക്കത്തിനെതിരെയും മുട്ടിൽ മരം മുറിക്കേസ് വിവാദങ്ങൾക്കെതിരെയും പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടത്താനാണ് സംസ്ഥാന നേതൃയോഗം തീരുമാനമെടുത്തത്. ബിജെപി സംസ്ഥാന കോർ കമ്മിറ്റിയംഗങ്ങൾ 15ന് തിരുവനന്തപുരം രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിൽ സത്യഗ്രഹമിരിക്കും. 16 മുതൽ 18 വരെ ജില്ല, മണ്ഡലം, ബൂത്ത് തലങ്ങളിൽ മരംമുറിക്കെതിരായ സമരങ്ങൾ നടത്താനും തീരുമാനിച്ചു.

ലോക്ഡൗൺ തീർന്നാലുടൻ ബിജെപി സംസ്ഥാന ഭാരവാഹിയോഗം ചേരാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമീപകാലത്തെ വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ 2 ദിവസത്തെ യോഗമാണ് ചേരുന്നത്. എന്നാൽ നേതൃമാറ്റം അനിവാര്യമാണെന്നു സൂചിപ്പിച്ച് കേന്ദ്രനേതൃത്വത്തിനു കത്തയച്ച സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ 16ന് അനൗദ്യോഗികമായി യോഗം ചേരുമെന്ന സൂചനയുമുണ്ട്.

