മരംവെട്ട്: കലക്ടർമാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നെന്ന് വനം മന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ പട്ടയഭൂമിയിലെ ചന്ദനം ഒഴികെയുള്ള മരങ്ങൾ മുറിക്കാൻ അനുമതി നൽകുന്ന 2020 ഒക്ടോബറിലെ വിവാദ ഉത്തരവിന്റെ മറവിൽ അരുതാത്ത കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതായി കലക്ടർമാർ അന്നു തന്നെ വനം വകുപ്പിനെ അറിയിച്ചിരുന്നതായി വനം മന്ത്രി എ.കെ. ശശീന്ദ്രൻ വെളിപ്പെടുത്തി. അതിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 2 ന് ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുട്ടിൽ മരംകൊള്ള അന്വേഷിക്കുന്ന സംഘത്തിൽ‌ നിന്ന് ഫ്ലൈയിങ് സ്ക്വാഡ് ഡിഎഫ്ഒ പി. ധനേഷ് കുമാറിനെ മാറ്റാൻ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളിലുള്ള അതൃപ്തിയും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

‘അന്വേഷണച്ചുമതലയിൽ നിന്നു സത്യസന്ധനായ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മാറ്റുന്ന സംഭവമുണ്ടായി എന്നതു നേരാണ്. പക്ഷേ വൈകാതെ അതു റദ്ദാക്കി. ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തെറ്റു ചെയ്താൽ നിലനിൽക്കില്ലെന്നു ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ആ ഇടപെടൽ.

വനം വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം ഹരിശ്ചന്ദ്രന്മാരല്ല. തെറ്റു ചെയ്യുന്നത് എത്ര ഉന്നതനായാലും സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കില്ല. സദുദ്ദേശ്യത്തോടെയാണു സർക്കാർ മരം മുറിക്ക് അനുമതി നൽകുന്ന ഉത്തരവിറക്കിയത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ മുൻ റവന്യു, വനം മന്ത്രിമാർക്കു വീഴ്ച വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഉത്തരവിന്റെ അന്തഃസത്ത പാലിച്ചായിരുന്നില്ല നടപടികൾ. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അലംഭാവം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം.

സത്യസന്ധരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കേസിൽ കുടുക്കി അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ എൻ.ടി.സാജൻ ശ്രമിച്ചെന്ന കണ്ടെത്തലുൾപ്പെടെ പ്രത്യേക അന്വേഷണത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരും. വനം വകുപ്പു സംഘം നടത്തുന്ന അന്വേഷണത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് വിശ്വസനീയമല്ലെങ്കിൽ മറ്റു നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും.’– ശശീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: Government to take strict action against tree felling, says AK Saseendran