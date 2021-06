തിരഞ്ഞെടുപ്പു കോഴക്കേസ്: ബിജെപി നേതാക്കളുടെ മൊഴിയെടുക്കും

ബദിയടുക്ക (കാസർകോട്) ∙ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കോഴക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെ.സുന്ദരയുടെ രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നു സൂചനയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇന്നലെയും അന്വേഷണ സംഘം എത്തിയില്ല. സുന്ദരയെ സ്വാധീനിക്കാൻ ഇനിയും ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം എന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കരുതുന്നുണ്ട്. ഇത് ഒഴിവാക്കാനാണു മജിസ്ട്രേട്ടിനു മുന്നിൽ രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം പരിഗണിച്ചത്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാദേശിക ബിജെപി നേതാക്കളുടെ മൊഴിയും ഉടൻ രേഖപ്പെടുത്തും എന്നു സൂചനയുണ്ട്.

ബിജെപി ഭീഷണിയുണ്ടെന്നു കെ.സുന്ദര അറിയിച്ചതിനെത്തുടർന്നു പൊലീസ് സുരക്ഷ തുടരുന്നുണ്ട്. ബിജെപി പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ പണം നൽകിയില്ലെന്നു സുന്ദരയുടെ അമ്മ പറയുന്ന വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇത് അമ്മയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പറയിച്ചത് ആണെന്നു സുന്ദര മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: BJP leaders statement to be taken in election bribery case