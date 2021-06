സമിതിയെ തള്ളി ബിജെപി; റിപ്പോർട്ടിൽ ഉറച്ച് ബോസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ബിജെപിയുടെ കേരളത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു തോൽവിയെപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ പ്രത്യേക സമിതിയെ നിയമിച്ചതായുള്ള വാർത്തകൾ അടിസ്ഥാന രഹിതമാണെന്ന് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അരുൺസിങ്. റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിടത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സി.വി. ആനന്ദബോസ്.

കേന്ദ്രനേതൃത്വം ഇത്തരം ഒരു ടീമിനെയും നിയമിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വിവരങ്ങളറിയാൻ പാർട്ടിക്ക് സംവിധാനങ്ങളുണ്ടെന്നും അരുൺസിങ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ഒരു റിപ്പോർട്ടും ആരോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. തോ‍ൽവിയെക്കുറിച്ചു റിപ്പോർട്ട് ചോദിച്ചുവെന്നത് മാധ്യമസൃഷ്ടിയാണെന്ന് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ. സുരേന്ദ്രനും പറഞ്ഞിരുന്നു.

ബിജെപിയുടെ പരാജയത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു വിവരം നൽകാൻ സി.വി. ആനന്ദബോസ്, ജേക്കബ് തോമസ്, ഇ. ശ്രീധരൻ എന്നിവരോട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആവശ്യപ്പെട്ടതായും വ്യത്യസ്ത റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകിയതായും വന്ന വാർത്തകളെക്കുറിച്ചാണ് കേന്ദ്രനേതൃത്വത്തിന്റെ വിശദീകരണം. ഇതിൽ ഇ. ശ്രീധരൻ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് നേരത്തേ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

അതേസമയം, പാർട്ടി നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിടത്ത് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് ആനന്ദബോസിന്റെ പ്രതികരണം. കൂടുതൽ പറയാനില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ‘മനോരമ’യോടു പറഞ്ഞു.

English Summary: BJP rejects reports that committee was constituted to study party defeat in kerala