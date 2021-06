പ്രതിദിനം 2 – 2.5 ലക്ഷം പേർക്ക് വാക്സീൻ നൽകണമെന്ന് മന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആശുപത്രി സൗകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം പ്രതിദിനം 2 – 2.5 ലക്ഷം പേർക്കു വാക്സീൻ നൽകുകയും വേണമെന്നു മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് നിർദേശിച്ചു.

റജിസ്‌റ്റർ ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത സാധാരണക്കാർക്കായി റജിസ്‌ട്രേഷൻ ഡ്രൈവ് ആരംഭിക്കുമെന്നും മൂന്നാം തരംഗത്തിന്റെ കർമപദ്ധതി ആസൂത്രണ യോഗത്തിൽ മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഞായറാഴ്ചകളിലും മറ്റ് അവധി ദിവസങ്ങളിലും വാക്‌സിനേഷൻ സുഗമമായി നടത്തണം.

രണ്ടാം തരംഗത്തിന്റെ തീവ്രത കുറയുന്നുണ്ട്. കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കു മാറ്റിവച്ച കിടക്കകളിൽ 47 ശതമാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ രോഗികളുള്ളത്. മൂന്നാം തരംഗം മുന്നിൽ കണ്ടു സർക്കാർ, സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ കൂടുതൽ കിടക്കകൾ സജ്ജമാക്കും. ഓക്‌സിജൻ കിടക്കകൾ, ഐസിയു, വെന്റിലേറ്റർ എന്നിവയുടെ എണ്ണവും കൂട്ടും.

പ്രതിദിന ഉൽപാദനം 60 ടൺ ആക്കി ഓക്സിജൻ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാനാണു ശ്രമിക്കുന്നത്. മരുന്ന്, ഉപകരണങ്ങൾ, പരിശോധനാ സാമഗ്രികൾ, സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ മുൻകൂട്ടി സംഭരിക്കാൻ കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപറേഷനു നിർദേശം നൽകി.

