1.4 കോടി രൂപയും കാറും വിട്ടുകിട്ടാനുള്ള ഹർജി: പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന്

തൃശൂർ ∙ കൊടകര കുഴൽപണ കവർച്ചാക്കേസിൽ പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്ത 1.4 കോടി രൂപയും കാറും വിട്ടുകിട്ടാൻ ധർമരാജനും സംഘവും സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ പൊലീസ് ഇന്നു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും. ഇവ വിട്ടുനൽകുന്നത് അന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും തെളിവു നശിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകുമെന്നുമുള്ള റിപ്പോർട്ടാകും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം സമർപ്പിക്കുകയെന്നാണു സൂചന. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഹർജിയിൽ ഇന്നു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട കോടതി നിർദേശിച്ചത്.

കവർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട 3.5 കോടി രൂപയിൽ 25 ലക്ഷം രൂപ തന്റേതാണെന്ന് യുവമോർച്ച മുൻ സംസ്ഥാന ട്രഷറർ സുനിൽ നായിക്, 3.25 കോടി രൂപ ഡൽഹിയിൽ ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിനായി സുഹൃത്ത് ഏൽപിച്ചതാണന്നു ധർമരാജൻ, കാർ തന്റേതാണെന്നു ഡ്രൈവർ ഷംജീർ എന്നിവരാണു കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത്. ഇതിനുള്ള രേഖകളും ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം മൂന്നു ഹർജിയും ധർമരാജൻ തന്നെ ഒപ്പിട്ടു നൽകിയത് കോടതി മടക്കിയിരുന്നു. പിന്നീട് 3 പേരും പ്രത്യേകം ഒപ്പിട്ട ഹർജികൾ സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

ഏപ്രിൽ 3നു പുലർച്ചെയാണു ദേശീയപാതയിൽ കൊടകരയിൽ വാഹനാപകടം സൃഷ്ടിച്ച് 3.5 കോടിരൂപ കവർന്നത്. 25 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി ധർമരാജൻ ഡ്രൈവർ ഷംജീറിനെക്കൊണ്ട് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയ കേസിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ദേശീയ പാർട്ടിയുടെ 3.5 കോടി രൂപയാണെന്നു മനോരമ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

പിന്നീടു നടന്ന അന്വേഷണത്തിൽ 3.5 കോടി രൂപയുണ്ടെന്നു പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. പണം ബിജെപി തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിനു രഹസ്യമായി കൊണ്ടുവന്നതാണെന്ന് ആരോപണം ഉയർന്നതിനെത്തുടർന്നു സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ അടക്കമുള്ളവരെ പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഈ തുകയുടെ സ്രോതസ്സ് കാണിച്ച് ആരോപണത്തിൽ നിന്നു ബിജെപിയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ആസൂത്രിത നീക്കമാണ് പണവും കാറും വിട്ടുകിട്ടാനുള്ള ഹർജിയെന്ന ആരോപണം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.

ബിജെപി സത്യഗഹം ഇന്ന്

തിരുവനന്തപുരം ∙ ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനെയും നേതാക്കളെയും വേട്ടയാടുന്നു എന്നാരോപിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ ബിജെപി കോർ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ഇന്നു രാവിലെ 10.30 ന് പാളയം രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിനു സമീപം സത്യഗ്രഹമിരിക്കും.

