മരം മുറി: ഉത്തരവ് അന്നത്തെ റവന്യു, വനം മന്ത്രിമാർ അറിഞ്ഞ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ ‌റവന്യു വകുപ്പിന്റെ വിവാദ സർക്കുലറും ഉത്തരവും ഇറങ്ങിയത് അന്നത്തെ റവന്യു–വനം മന്ത്രിമാരുടെ കൂടിയാലോചനകൾക്കു ശേഷം. നിയമസഭയിൽ അന്നത്തെ വനം മന്ത്രി തന്നെ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

വിവാദ ഉത്തരവ് വരും മുൻപേ, അതു ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന ആശങ്ക എംഎൽഎമാർ പങ്കുവച്ചിരുന്നുവെന്നും നിയമസഭാ രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മരം മുറി അനുവദിക്കുന്ന സർക്കുലർ ഇറങ്ങിയത് 2020 മാർ‌ച്ചിലും ഉത്തരവിറങ്ങിയത് ഒക്ടോബറിലുമാണ്.

എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊരു നീക്കമുണ്ടെന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വി.ടി.ബൽറാം 2019 നവംബറിൽ തന്നെ നിയമസഭയിൽ വനം മന്ത്രിയോട് ഇതു സംബന്ധിച്ചു ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. താനും റവന്യു മന്ത്രി ഇ.ചന്ദ്രശേഖരനും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരും 2019 ജൂലൈ 18നും സെപ്റ്റംബർ 3നും യോഗം ചേർന്ന് വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നതായാണു മന്ത്രി മറുപടി നൽകിയത്.

English Summary: Revunue, forest ministers had knowledge about circular admitting to cut trees