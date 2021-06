പുതിയ ഉത്തരവിറങ്ങിയാലും ഷെഡ്യൂൾഡ് മരങ്ങൾ മുറിക്കാനാവില്ല: മന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ പട്ടയഭൂമിയിലെ മരം വെട്ടാൻ അനുവദിച്ച് പുതിയ ഉത്തരവിറങ്ങിയാലും ഈട്ടിയും തേക്കും ഉൾ‌പ്പെടെയുള്ള രാജകീയ (ഷെഡ്യൂൾഡ്) വൃക്ഷങ്ങൾ മുറിക്കാനുള്ള അനുവാദത്തിനു സാധ്യതയില്ലെന്നു വനംമന്ത്രി എ.കെ. ശശീന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി. ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുമാ‌യി ആലോചിച്ച് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള നടപടികളേ സ്വീകരിക്കൂവെന്നു റവന്യു മന്ത്രി കെ. രാജൻ ഉറപ്പു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

മരം കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രാദേശികമായി തയാറാക്കിയ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകളിലെ കണ്ടെത്തലുകളടക്കം വനംവകുപ്പിന്റെ പുതിയ അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിച്ചു. ആരോപണം നേരിടുന്ന ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ എ.ടി. സാജൻ അടക്കമുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ അന്വേഷണത്തെ സ്വാധീനിക്കാനാകില്ല. – ശശീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

മരംവെട്ട്: കണക്ക് തേടി റവന്യു വകുപ്പും

തിരുവനന്തപുരം ∙ പട്ടയ ഭൂമിയിലെ മരംമുറി സംബന്ധിച്ചു വനം വകുപ്പിന്റെ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ, റവന്യു വകുപ്പ് സ്വന്തം നിലയ്ക്കും കണക്കെടുക്കുന്നു. ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം കലക്ടർമാരിൽനിന്നു വിവരം ശേഖരിച്ചു നൽകാൻ റവന്യു പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എ.ജയതിലക് ലാൻഡ് റവന്യു കമ്മിഷണർ കെ.ബിജുവിനോടു നിർദേശിച്ചു.

2020 മാർച്ച് 11ലെ സർക്കുലർ ഇറങ്ങിയതുമുതൽ ഉത്തരവു റദ്ദാക്കിയ ഫെബ്രുവരി 2 വരെയുള്ള കാലത്ത് പട്ടയ ഭൂമിയിൽനിന്നു മുറിച്ച രാജകീയ വൃക്ഷങ്ങളുടെ കണക്ക്, പട്ടയം അനുവദിച്ച ശേഷം നട്ടു പിടിപ്പിച്ചതോ വളർന്നതോ ആയ രാജകീയ വൃക്ഷങ്ങൾ മുറിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെ കണക്ക്, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ, മരം കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവദിച്ച പാസുകൾ, രാജകീയ വൃക്ഷങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് വില്ലേജ് ഓഫിസിലെ കണക്ക് തുടങ്ങിയവയാണു ശേഖരിക്കുന്നത്.

സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹർജി

കൊച്ചി ∙ പട്ടയഭൂമിയിൽ നിന്നു വൻതോതിൽ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു കടത്തിയ സംഭവത്തിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഡൽഹി മലയാളിയും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനുമായ പി. പുരുഷോത്തമൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി. സർക്കാർ തന്നെ പ്രതിക്കൂട്ടിലായ കേസിൽ അന്വേഷണം സിബിഐക്കു വിടുകയോ സർക്കാർ നടത്തുന്ന അന്വേഷണത്തിന് ഹൈക്കോടതി മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയോ വേണമെന്നാണ് ഹർജിക്കാരന്റെ ആവശ്യം.

പട്ടയഭൂമിയിൽ നിന്ന് കടത്തിയ 80 ക്യുബിക് മീറ്റർ തടി പിടികൂടി

പാലക്കാട് ∙ പട്ടയഭൂമിയിൽ നിന്നു മുറിച്ചുകടത്തിയ തൊണ്ണൂറോളം മരങ്ങൾ പാലക്കാട്, തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ വനംവകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം കണ്ടെത്തി. ഈട്ടിയും തേക്കുമാണിവ. തൃശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നാണു മരങ്ങൾ മുറിച്ചതെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

വടക്കഞ്ചേരി, തൃത്താല, പട്ടിക്കാട്, ചേലക്കര മേഖലകളിലെ മില്ലുകളിലും തോട്ടങ്ങളിലുമാണു ഡിഎഫ്ഒമാരായ പി. ധനേഷ്കുമാർ, ബൈജു കൃഷ്ണൻ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘം പരിശോധന നടത്തിയത്. തടികളുടെ അളവ് 80 ക്യുബിക് മീറ്റർ എന്നാണു കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ചേലക്കരയിൽ നിന്നു മുറിച്ച മരങ്ങളാണു കിഴക്കഞ്ചേരി, നൈനാങ്കാട്, തച്ചനടി ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നു കണ്ടെത്തിയത്.

