മുട്ടിൽ മോഡൽ എരുമേലിയിലും; അടിമാലിയിൽ വനം, റവന്യു ഒത്താശ

കോട്ടയം/തൊടുപുഴ∙ എരുമേലി മേഖലയിൽ മരം മുറിക്കാൻ 600 ൽ ഏറെ പാസുകൾ അനുവദിച്ചതായി വനംവകുപ്പ് വിജിലൻസ് വിഭാഗം കണ്ടെത്തി. ഇതിൽ ഭൂ പതിവ് പട്ടയമുള്ള ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള എത്ര പാസുകളുണ്ടെന്നു കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം തുടരുന്നു. വിവാദ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയ കാലയളവിൽ അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം വർധിച്ചതാണ് സംശയം ബലപ്പെടുത്തുന്നത്.

2 വില്ലേജുകളിൽ നിന്ന് എൽഎ പട്ടയ ഭൂമിയിൽനിന്നു മരം മുറിക്കുന്നതിന് 53 പേർക്ക് റവന്യു വകുപ്പ് എൻഒസി നൽകിയതായി കണ്ടെത്തി. ഇതിൽ 47 അപേക്ഷകൾ എരുമേലി തെക്കു വില്ലേജിൽ നിന്നും 6 എണ്ണം വടക്കു വില്ലേജിൽ നിന്നും അനുവദിച്ചതാണ്. മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ സംശയാസ്പദമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വീണ്ടും പരിശോധന നടത്തും.

പട്ടയഭൂമിയിലെ മരംമുറിക്കാനുള്ള ഉത്തരവിന്റെ മറവിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ അടിമാലി റേഞ്ചിൽ നിന്നു മുറിച്ചു കടത്തിയത് 300 ൽ അധികം മരങ്ങളെന്നു കണ്ടെത്തി. കഴിഞ്ഞ ജനുവരി മുതൽ മാർച്ച് 31 വരെ 298 അപേക്ഷകളാണ് റേഞ്ച് ഓഫിസിൽ ലഭിച്ചത്.

മാർച്ച് മുതൽ മേയ് അവസാനം വരെ 50 അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചു. ഇതിൽ ഒന്നുപോലും വനംവകുപ്പ് നിരാകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വിവരാവകാശ രേഖയിൽ റേഞ്ച് ഓഫിസർ വ്യക്തമാക്കി. ഈ 5 മാസത്തിനിടെ അടിമാലി റേഞ്ചിലെ മുക്കുടം സെക്‌ഷനിൽ നിന്ന് 1500 ൽ അധികം ലോഡ് തേക്കും ഈട്ടിയും കടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തി. മരംകൊള്ളയ്ക്കു വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒത്താശ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.

മരം ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ റിസോർട്ടിലേക്ക്

മുക്കുടം സെക്‌ഷൻ ഓഫിസിനു കീഴിലുള്ള മങ്കൂവയിലെ റവന്യു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തേക്ക് മുറിച്ചുകടത്തിയത് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ റിസോർട്ടിലേക്കെന്നു വിവരം. 150 ഇഞ്ചിലേറെ വണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്ന തേക്ക് വെട്ടിയതിനു പിന്നാലെ ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോയി.

പരിശോധന തുടരുന്നു

വനംവകുപ്പിന്റെ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഓഫിസുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ചീഫ് വിജിലൻസ് കൺസർവേറ്ററുടെ പരിശോധന തുടരുന്നു. ഉടുമ്പൻചോല-ചിത്തിരപുരം റോഡ് നിർമാണത്തിനിടെ മരങ്ങൾ മുറിച്ചുകടത്തിയ സംഭവത്തിലും അന്വേഷണം തുടങ്ങി. കോതമംഗലം, നേര്യമംഗലം വനമേഖലയോടു ചേർന്നുള്ള പട്ടയഭൂമികളിൽ നടന്ന മരംമുറി സംബന്ധിച്ചുള്ള പരിശോധനയും പുരോഗമിക്കുന്നു.

