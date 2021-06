ആവേശമായി കെഎസ്; ഇന്നു ചുമതലയേൽക്കും

തിരുവനന്തപുരം ∙ കെ.സുധാകരൻ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റായി ഇന്നു ചുമതലയേൽക്കും. കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിച്ചായിരിക്കും ചടങ്ങുകൾ എന്നാണ് അറിയിപ്പെങ്കിലും അണികളുടെ ആവേശം ഇന്ദിരാഭവനിൽ നിറയും. രാവിലെ 11നും 11.30നും ഇടയ്ക്കാണ് ചടങ്ങ്.

പേട്ടയിലെ വസതിയിൽനിന്ന് 9.30ന് പുറപ്പെടുന്ന സുധാകരൻ 10 നു കിഴക്കേകോട്ടയിലെ ഗാന്ധി പ്രതിമയിൽ ഹാരാർ‍പ്പണം നടത്തും. 10.15ന് പാളയം രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചനയ്ക്കു ശേഷം കെപിസിസി ആസ്ഥാനത്തെത്തും. സേവാദൾ വൊളന്റിയർമാരുടെ ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ സ്വീകരിച്ച ശേഷം പാർട്ടി പതാക ഉയർത്തും.

ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം 11.30ന് രാജീവ് ഗാന്ധി ഓഡിറ്റോറിയത്തിലെ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസംഗിക്കും. വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റുമാരായ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്, പി.ടി. തോമസ്, ടി.സിദ്ദിഖ് എന്നിവരും സുധാകരനൊപ്പം സ്ഥാനമേൽക്കും.

ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോഴും എ–ഐ ഗ്രൂപ്പുകൾ സുധാകരന്റെ സ്ഥാനാരോഹണച്ചടങ്ങിനോട് സഹകരിക്കും. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി, രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നിവരുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന തരത്തിൽ അവർക്കു കൂടി സൗകര്യപ്രദമായ ദിവസമാണ് ചുമതലയേൽക്കാൻ സുധാകരൻ നിശ്ചയിച്ചത്. കണ്ണൂരിൽ നിന്നടക്കം പ്രവർത്തകർ തലസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്.

ചർച്ചയ്ക്ക് താരിഖ് അൻവർ

തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയ എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി താരിഖ് അൻവർ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും അടക്കമുള്ള നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തും. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് എന്നിവരെ നിശ്ചയിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേതാക്കൾക്കു പരിഭവമുണ്ട്.

ഈ പദവികളിലേക്ക് വന്ന സതീശനോടും സുധാകരനോടും എതിർപ്പില്ലെങ്കിലും നിയമന നടപടികളിൽ അതൃപ്തി തുടരുന്നു. വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റുമാരെ ചർച്ച കൂടാതെ പ്രഖ്യാപിച്ചതിലും ഇവർ അമർഷത്തിലാണ്. വിയോജിപ്പ് ഹൈക്കമാൻഡിനെ ഇരുവരും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പുനഃസംഘടന ഡൽഹി യാത്രയ്ക്കു ശേഷം

സ്ഥാനമേറ്റ ശേഷം വൈകാതെ സുധാകരൻ ഡൽഹിക്കു തിരിക്കും. കെപിസിസി, ഡിസിസി പുനഃസംഘടന സംബന്ധിച്ചു തന്റെ നിർദേശങ്ങൾക്ക് എഐസിസി നേതൃത്വത്തിന്റെ അനുവാദം വാങ്ങിയ ശേഷം ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയകാര്യസമിതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് അംഗീകാരം തേടി മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് സുധാകരൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

ഡിസിസി പുനഃസംഘടനയ്ക്കായി അഞ്ചംഗ സമിതിയെ നിയോഗിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെപിസിസി ഭാരവാഹി നിയമനവും സ്ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടണമെന്ന അഭിപ്രായമാണ് അദ്ദേഹം പരിഗണിക്കുന്നത്.

മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ ഓഫിസ് ഉപേക്ഷിച്ച് സുധാകരൻ

കെ.സുധാകരൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് നേരത്തേ രമേശ് ചെന്നിത്തലയും വി.എം. സുധീരനും കെപിസിസി പ്രസിഡന്റായി ഉപയോഗിച്ച ഓഫിസ്. 3 വർഷത്തോളമായി ഈ മുറി ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരുന്നു. പഴയ മന്ദിരത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രസിഡന്റുമാരുടെ ഓഫിസാണ് മുല്ലപ്പള്ളി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. കെ.മുരളീധരൻ പ്രസിഡന്റായപ്പോൾ നിർമിച്ച പുതിയ കെട്ടിടത്തിലാണ് പിന്നീടു വന്ന പ്രസിഡന്റുമാരുടെ ഓഫിസ് എങ്കിലും മുല്ലപ്പള്ളി അവിടേക്കു പോയില്ല.

English Summary: K. Sudhakaran to take charge as KPCC president