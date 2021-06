താടിയില്ല: ജോയിക്ക് ഇനി പുതിയ മോടി

ചിറയിൻകീഴ് (തിരുവനന്തപുരം) ∙ കാൽനൂറ്റാണ്ടിലേറെ മുൻപു മുഖത്തേറ്റ ചവിട്ട് ജോയി എംഎൽഎയുടെ ‘മുഖംമാറ്റിയത്’ ഇപ്പോൾ ! ഇടതൂർന്ന താടിമീശ മനസ്സില്ലാമനസ്സോടെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതായി സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ ജോയി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

1993 ൽ എസ്എഫ്ഐ ജില്ലാ ഭാരവാഹിയായിരിക്കെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നിൽ നടന്ന സമരത്തിനിടെ പൊലീസ് മർദനത്തിൽ ജോയിയുടെ താടിയെല്ലിനും കഴുത്തിനും ക്ഷതമേറ്റിരുന്നു. കാലമേറെക്കഴിഞ്ഞിട്ടും വിട്ടുമാറാത്ത പരുക്കിന് ആയുർവേദ തുടർചികിത്സ നടത്തണം. കുഴമ്പും എണ്ണയും കീഴ്ത്താടിയിൽ കെട്ടിവച്ചുള്ള ചികിത്സയ്ക്ക് താടി തടസ്സം.

ചെമ്പഴന്തി ശ്രീനാരായണ കോളജിൽ ഡിഗ്രിക്കു പഠിക്കുന്ന കാലം മുതൽ ജോയിക്ക് താടിയുണ്ട്. അഴൂരിൽ 2 പ്രാവശ്യം ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, ചിറയിൻകീഴ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, ജില്ലാപഞ്ചായത്തംഗം, രണ്ടാം തവണയും വർക്കല എംഎൽഎ തുടങ്ങി സ്ഥാനങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങളേറെയുണ്ടായപ്പോഴും താടി ഐശ്വര്യമായി നിന്നു.

സ്ഥിരമായി മുടിവെട്ടുന്ന ഷൈജുവിനോടു താടിയെടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യമൊന്നു മടിച്ചെന്നു ജോയി പറഞ്ഞു. പൊലീസ് മുഖത്തു ചവിട്ടുന്ന ചിത്രം അന്നു പത്രത്തിൽ വന്നതും ഫെയ്സ് ബുക്കിലെ കുറിപ്പിനോടൊപ്പം ജോയി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

English Summary: V. Joy mla in new look