സ്വകാര്യ ആപ്പുകളിലും വാക്സീൻ ബുക്കിങ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിൻ പോർട്ടലിനു പുറമേ പേയ്ടിഎം പോലെയുള്ള സ്വകാര്യ ആപ്പുകൾ വഴിയും ഇനി വാക്സീൻ ബുക്ക് ചെയ്യാം. 125 അപേക്ഷകരിൽ നിന്നു 91 അപേക്ഷകളാണ് സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചത്. ഇതിൽ പേയ്ടിഎം, മേക്ക് മൈ ട്രിപ്, ഡോ. റെഡ്ഡി ലബോറട്ടറീസ്, മാക്സ് ഹെൽത്ത്കെയർ, ഇൻഫോസിസ്, അപ്പോളോ ആശുപത്രി തുടങ്ങിയ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു പുറമേ കേരളം, ഉത്തർപ്രദേശ്, കർണാടക അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും ഉൾപ്പെടും. പേയ്ടിഎം മാത്രമാണ് സേവനം ആരംഭിച്ചത്.

ബുക്കിങ് ഇങ്ങനെ

പേയ്ടിഎം (Paytm) ആപ്പിൽ മൊബൈൽ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുക. Featured സെക്‌ഷനിലെ vaccine finder ഓപ്ഷനിൽ ജില്ല/പിൻകോഡ് നൽകി സേർച് ചെയ്യാം. സ്ലോട്ട് ലഭ്യമെങ്കിൽ Book Now ഓപ്ഷൻ നൽകി വാക്സീൻ സമയമവും സ്ഥലവും തിരഞ്ഞെടുത്ത് ബുക്കിങ് പൂർത്തിയാക്കാം. സ്ലോട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ Nofity me when slots are available എന്ന ഓപ്ഷൻ നൽകിയാൽ സ്ലോട്ടുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ബുക്ക് െചയ്യാം.

