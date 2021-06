സർജിക്കൽ സ്പിരിറ്റ് ഉള്ളിൽച്ചെന്ന് രണ്ടു മരണം

പത്തനാപുരം ∙ സർജിക്കൽ സ്പിരിറ്റ് ഉള്ളിൽച്ചെന്ന് കോവിഡ് ചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തിലെ സുരക്ഷാജീവനക്കാരൻ ഉൾപ്പെടെ രണ്ടുപേർ മരിച്ചു.



മറ്റു രണ്ടുപേരെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കോൺഗ്രസ് ബൂത്ത് പ്രസിഡന്റ് പട്ടാഴി വടക്കേക്കര കടുവാത്തോട് പാറവിള പുത്തൻവീട്ടിൽ എൻ.പ്രസാദ് (48), സിപിഎം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ചെളിക്കുഴി ആശ്രയയിൽ മുരുകാനന്ദൻ (53) എന്നിവരാണു മരിച്ചത്.

ചെളിക്കുഴി രാജേന്ദ്ര വിലാസത്തിൽ രാജീവ് (52), കടുവാത്തോട് വിധു സദനത്തിൽ ഗോപിനാഥനാചാരി (65) എന്നിവരാണു ചികിത്സയിലുള്ളത്.

പത്തനാപുരം ജനതാ ജംക്‌ഷനിൽ, നിലവിൽ സ്റ്റെപ്ഡൗൺ എഫ്എൽടിസി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എംവിഎം ആശുപത്രിയിൽനിന്നു കടത്തിയ സ്പിരിറ്റാണ് ഇവർ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് എക്സൈസ് പറയുന്നു.

ഇവിടത്തെ താൽക്കാലിക സുരക്ഷാജീവനക്കാരനായ മുരുകാനന്ദൻ, പൂട്ടിയിട്ട മുറിക്കുള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്പിരിറ്റ് കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടുകാർക്കും പങ്കുവച്ചെന്നാണു നിഗമനം.

ജോലിക്കുശേഷം വീട്ടിലെത്തിയ മുരുകാനന്ദൻ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം ചൊവ്വാഴ്ച രാജീവിന്റെ വീട്ടിലാണ് ഒരുമിച്ചു കൂടിയതെന്നു പറയുന്നു. ഇവിടെനിന്നു കുപ്പിയിൽ സൂക്ഷിച്ച സ്പിരിറ്റ് പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു.

English Summary: Two die after consuming surgical spirit in Kollam