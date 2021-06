മുഖ്യമന്ത്രിക്കു മറുപടിയുമായി സുധാകരൻ; അന്വേഷിക്കാൻ വെല്ലുവിളി

കൊച്ചി ∙ പിണറായി വിജയന്റെ മക്കളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പണ്ടു പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നുവെന്ന ആരോപണം അന്വേഷിക്കാൻ വെല്ലുവിളിച്ചും മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ വധക്കേസ് പങ്കാളിത്തം ഉൾപ്പെടെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചും കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ. സുധാകരന്റെ പ്രത്യാക്രമണം. ജനസംഘം പ്രവർത്തകനായിരുന്ന വാടിക്കൽ രാമകൃഷ്ണൻ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ പിണറായി വിജയനാണ് ഒന്നാം പ്രതിയെന്ന് എഫ്ഐആറിലുണ്ടെന്നു സുധാകരൻ ആരോപിച്ചു.

കണ്ണൂർ ഡിസിസി സെക്രട്ടറി കണ്ടോത്ത് ഗോപിയെ അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്തു പിണറായി കൊടുവാൾ കൊണ്ടു വെട്ടിയെന്ന് ആരോപിച്ച സുധാകരൻ, അദ്ദേഹത്തെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കു മുന്നിൽ ഹാജരാക്കി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുധാകരനെതിരെ പിണറായിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം 40 മിനിറ്റിലേറെയായിരുന്നെങ്കിൽ മറുപടി നൽകാൻ സുധാകരനെടുത്തത് 52 മിനിറ്റ് ! പ്ര‌ധാന പരാമർശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ:

തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ:‌ പരാതി നൽകാഞ്ഞതെന്ത് ?

പിആർ ഏജൻസിയുടെ കൂട്ടിൽനിന്നു പുറത്തുവന്ന യഥാർഥ പിണറായിയാണു കഴിഞ്ഞദിവസം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ കണ്ടത്. ആ ഭാഷ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്രിമിനലിന്റേതാണ്. അതേപോലെ മറുപടി പറയാൻ കഴിയില്ല. എന്റെ സംസ്കാരവും ഞാൻ വഹിക്കുന്ന പദവിയുടെ മഹത്വവും പരിഗണിച്ചുമാത്രമേ സംസാരിക്കാൻ കഴിയൂ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ പദ്ധതിയിട്ടെന്ന് അറിയിച്ച വ്യക്തിയുടെ പേര് എന്തുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വെളിപ്പെടുത്താത്തത് ? എന്തുകൊണ്ടാണ് പരാതി നൽകാതിരുന്നത് ? സ്വന്തം ഭാര്യയോടു പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ലത്രേ. മക്കളുടെ കാര്യം ഭാര്യയോടു പറയില്ലേ ? ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ എഴുതിവച്ചു വേണോ വായിക്കാൻ ? അതു ഹൃദയത്തിൽനിന്നു വരേണ്ടതല്ലേ ? ആ ആരോപണം വിശ്വാസയോഗ്യമല്ല.

കള്ളക്കടത്ത് നടത്തിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ്

വിദേശ കറൻസി ഇടപാടും കള്ളക്കടത്തും നടത്തിയതു ഞാനല്ല, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസാണ്. ഐടി വകുപ്പിന്റെ എന്തു പരിപാടിയിലും സ്വാഗതം പറഞ്ഞിരുന്നതു സ്വപ്ന സുരേഷാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിദേശ യാത്രകളിൽ ഒപ്പം പോയി. എന്നിട്ടു ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നപ്പോൾ ഏതു സ്വപ്ന എന്നാണു പിണറായി തിരിച്ചുചോദിച്ചത്.

എനിക്കു മണൽമാഫിയ ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കയ്യിൽ ഭരണമുണ്ടല്ലോ. ആരാണു മാഫിയയെന്നു ജസ്റ്റിസ് സുകുമാരൻ പണ്ടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വെടിയുണ്ട പിടിച്ചത് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണോ ? പിണറായിയുടെ കയ്യിൽനിന്നല്ലേ ? തോക്കു കൊണ്ടുനടന്ന പിണറായി ആണോ, തോക്ക് ഇല്ലാത്ത ഞാനാണോ മാഫിയ എന്നു ജനം പറയട്ടെ.

ബ്രണ്ണനിലെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചോളൂ

മനോരമ ആഴ്ചപ്പതിപ്പുമായുള്ള അഭിമുഖത്തിൽ വന്നതിൽ ചിലതു പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു പറഞ്ഞതായിരുന്നില്ല. പിണറായി വിജയനെ ബ്രണ്ണൻ കോളജ് പഠന കാലത്തു മർദിച്ചെന്ന കാര്യം ലേഖകനോടു വ്യക്തിപരമായി പറഞ്ഞതാണ്.

ബ്രണ്ണൻ കോളജിൽ എന്നെ നഗ്നനാക്കി നടത്തിയെന്ന ആരോപണം തെറ്റാണ്. അക്കാലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചാൽ അതു മനസ്സിലാകും. അന്നത്തെ അധ്യാപകരും വിദ്യാർഥികളുമുണ്ട്. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പത്തോ ഇരുപതോ പേരെ കൊണ്ടുവരാം. ഒരാളെങ്കിലും ആരോപണം ശരിവച്ചാൽ ഞാൻ എല്ലാ പണിയും നിർത്താം. പിണറായി ഏതോ സ്വപ്ന ലോകത്താണ്. മമ്പറം ദിവാകരനും എ.കെ. ബാലനും ബ്രണ്ണൻ കോളജിൽ വന്നത് 1971 ലാണ്. പിണറായിയുമായി പ്രശ്നമുണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ കോളജിൽ ഇല്ല.

പിണറായി വിജയനോടു വ്യക്തിപരമായി ശത്രുതയില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ ബഹുമാനമുണ്ട്. പക്ഷേ, അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് ആ പദവിക്കു ചേർന്ന രീതിയിലല്ല – സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.

പിണറായി വിജയനു നട്ടെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു നടപടിയെടുക്കണം. ആരോപണങ്ങൾ തെളിയിച്ചാൽ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിക്കും. മറിച്ചായാൽ പിണറായി എന്തുചെയ്യും ? കെ. സുധാകരൻ

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി തൽക്കാലമില്ല

തിരുവനന്തപുരം ∙ കെ.സുധാകരന്റെ ആരോപണങ്ങൾക്കു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തൽക്കാലം മറുപടി നൽകില്ല. ഇന്നലെ അദ്ദേഹം വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തിയില്ല. സാധാരണ ശനിയും ഞായറും വാർത്താസമ്മേളനം നടത്താറില്ല. ഇനി തിങ്കളോ ചൊവ്വയോ മാത്രമേ സാധ്യതയുള്ളൂ.

