എന്റെ മക്കളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പദ്ധതിയിട്ടു: സുധാകരനെതിരെ പിണറായി

തിരുവനന്തപുരം ∙ തന്റെ മക്കളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ. സുധാകരൻ പണ്ടു പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ഗുരുതര ആരോപണം. ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഇക്കാര്യത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നുവെന്നാണു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്.



കോളജ് പഠനകാലത്ത് തലശ്ശേരി ബ്രണ്ണൻ കോളജിൽവച്ചു പിണറായി വിജയനെ ചവിട്ടിവീഴ്ത്തിയിരുന്നുവെന്ന് സുധാകരൻ മനോരമ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലെ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്നലെ വൈകിട്ടു വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ കോവിഡ് കണക്കുകൾ അറിയിച്ചശേഷമായിരുന്നു സുധാകരനുള്ള മറുപടി.

‘‘എന്നെ ചവിട്ടിയെന്നു പറയുന്നതു സ്വപ്നത്തിലാവും. മോഹങ്ങൾ പലതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും. വിചാരിക്കുന്നതു പോലെ വിജയനെ വീഴ്ത്താൻ കഴിയില്ല എന്നതു സുധാകരന്റെ അനുഭവമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും പൊങ്ങച്ചം പറയാൻ പറ്റുന്നത് ?’’ –മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചു.

പ്രധാന പരാമർശങ്ങൾ ഇവ:

തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ പദ്ധതി

ഒരു ദിവസം രാവിലെ സുധാകരന്റെ സുഹൃത്ത് എന്റെ വീട്ടിലെത്തി. സുധാകരന്റെ ഫിനാൻസിയർ കൂടിയായിരുന്നു അയാൾ. സുധാകരനു നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പരിപാടിയാണുള്ളതെന്നു പറഞ്ഞു. വരുന്നിടത്തു കാണാമെന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഭാര്യയോടു പോലും പറഞ്ഞില്ല. ഭാര്യ രണ്ടു കുട്ടികളെയും കയ്യിൽ പിടിച്ചു സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കാലമാണ്. ആരോടും പറയാൻ പോയില്ല.

രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത്

പണമുണ്ടാക്കാൻ മാത്രമാണ് സുധാകരൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലിറങ്ങിയതെന്നാണ് കണ്ണൂരിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന പി. രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത്. സുധാകരനു വിദേശ കറൻസി ഇടപാടും ബ്ലേഡ് കമ്പനികളുമുണ്ട്. മണൽ മാഫിയയുമായി നേരിട്ടു ബന്ധമുണ്ട്. നേതാക്കൾക്ക് അയാളെ പേടിയാണ്. കൊല്ലപ്പെട്ടവർക്കായി പിരിച്ച പണം സ്വന്തം പോക്കറ്റിലാക്കി.

ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന പുഷ്പരാജും പ്രകാശ്ബാബുവും എങ്ങനെ സുധാകരന് എതിരായെന്നു രാമകൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട്. പുഷ്പരാജിന്റെ കാ‍ലു തകർത്തു. രാമകൃഷ്ണനെ ഡിസിസി ഓഫിസിൽ കയറാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. ഇപ്പോൾ രാമകൃഷ്ണൻ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ലഭ്യമാണ്. തലശ്ശേരി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആശുപത്രിയിൽ ‍വച്ചു തന്നെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം നടന്നതായി കെപിസിസി നിർവാഹക സമിതി അംഗം മമ്പറം ദിവാകരൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡിസിസി ഓഫിസിനായി പിരിച്ച കോടികളെവിടെ ? ചിറക്കൽ രാജാസ് സ്കൂൾ വാങ്ങാൻ 30 കോടി പിരിച്ചെങ്കിലും സ്കൂൾ വാങ്ങിയില്ല. അലഞ്ഞു നടന്നുവന്ന റാസ്കലാണ് സുധാകരൻ; ഭീരുവുമാണ്.

എ.കെ. ബാലൻ പറഞ്ഞത്

സപ്തകക്ഷി മന്ത്രിസഭയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരിക്കെ ബ്രണ്ണൻ കോളജിൽ ഹാൾ ഉദ്ഘാടനത്തിനെത്തിയ സി.എച്ച്.മുഹമ്മദ് കോയയെ കരിങ്കൊടി കാട്ടി, ചെരിപ്പെറിഞ്ഞ് ചടങ്ങ് അലങ്കോലപ്പെടുത്താൻ സുധാകരൻ ശ്രമിച്ചു. ചടങ്ങ് സുഗമമായി നടന്നത് അന്നവിടെ കെഎസ്എഫിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന എ.കെ. ബാലൻ അടക്കമുള്ളവരുടെ ബലത്തിലാണ്. പുതുക്കിയ ഹാളിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ഈയിടെ പോയപ്പോൾ ബാലനാണ് ഈ സംഭവം പറഞ്ഞത്. സുധാകരനെ കോളജിൽ വിദ്യാർഥികൾ അർധ നഗ്നനാക്കി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Pinarayi Vijayan alleges K Sudhakaran tried to kidnap his Children