എട്ടു ജില്ലകളിൽ വനംകൊള്ള; സർക്കാർ ഒത്താശ നൽകി: യുഡിഎഫ്

പത്തനംതിട്ട ∙ റാന്നി പഴവങ്ങാടി പഞ്ചായത്തിലെ നീരാട്ടുകാവ് വട്ടകപ്പാറ വനംകൊള്ള കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ ഒത്താശയോടെയാണെന്നു യുഡിഎഫ് സംഘം. അന്വേഷണം എങ്ങും എത്താത്തതും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കാത്തതും സർക്കാരിനു പങ്കുള്ളതു കൊണ്ടാണ്. മാഫിയകൾക്ക് ഭരണകക്ഷി സംരക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ, മറുവശത്ത് ഇല്ലാത്ത നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞു കർഷകരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയാണെന്നും ബെന്നി ബഹനാൻ എംപിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യുഡിഎഫ് സംഘം ആരോപിച്ചു. മരംകൊള്ളയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി യുഡിഎഫ് സംസ്ഥാന ഏകോപന സമിതി നിയോഗിച്ച അന്വേഷണ സംഘമാണ് ജില്ലയിലെത്തിയത്.

കോന്നി നടുവത്തുമൂഴി റേഞ്ചിലെ ഉളിയനാട് വനമേഖലയിൽ തേക്കുമരം മോഷണം നടത്തിയ സ്ഥലവും യുഡിഎഫ് സംഘം സന്ദർശിച്ചു. കല്ലേലിയിൽ വനഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരുവർഷം മുൻപ് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒത്താശയോടെ മരം മുറിച്ചുകടത്തിയതും അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ബെന്നി ബഹനാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

വയനാട്ടിലെ മുട്ടിൽ മാത്രമെന്ന് കരുതിയ മരം മുറി എട്ട് ജില്ലകളിൽ വ്യാപകമായ വനംകൊള്ളയാണെന്നു ബോധ്യപ്പെട്ടു. കർഷകരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് സർക്കാർ നടത്തുന്നത്. യുഡിഎഫ് കർഷകർക്ക് എതിരാണെന്നു വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ അടക്കം റവന്യു, വന ഭൂമികളിലെ മരങ്ങളാണ് വെട്ടിമുറിച്ച് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് യുഡിഎഫ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 24 ന് സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി വനംകൊള്ളക്കെതിരെ യുഡിഎഫ് നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മകൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ബെന്നി ബഹനാൻ പറഞ്ഞു.

അനൂപ് ജേക്കബ് എംഎൽഎ, ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് , ആന്റോ ആന്റണി എംപി, ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് ബാബു ജോർജ്, യുഡിഎഫ് ജില്ലാ ചെയർമാൻ വിക്ടർ.ടി.തോമസ്, ജോസഫ് എം. പുതുശേരി, കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പഴകുളം മധു, കെപിസിസി സെക്രട്ടറിമാരായ റിങ്കു ചെറിയാൻ, അനീഷ്‌ വരിക്കണ്ണാമല തുടങ്ങിയവർ സംഘത്തിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

English Summary: Tree smuggling in eight districts says UDF