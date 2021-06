സുധാകരനെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ശ്രദ്ധതിരിക്കാൻ: വി.ഡി.സതീശൻ

കൊച്ചി ∙ മരംമുറി കൊള്ള വിവാദത്തിൽ നിന്നു ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണു കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കെ.സുധാകരനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ.

പണ്ടു കോളജിൽ പഠിച്ച കാലത്ത് ഉന്തി, തള്ളി എന്നൊക്കെപ്പറഞ്ഞു വലിയ സംഭവമാക്കരുത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതൊക്കെയല്ല ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്. ആനുപാതികമല്ലാതെ പെരുപ്പിച്ചു വലിയ സംഭവമാണെന്ന മട്ടിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചതു ശരിയായില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്തുമാത്രം ഗൗരവമുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ വിവാദം ഇവിടം കൊണ്ട് അവസാനിക്കട്ടെ. സുധാകരൻ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റായതിനെ സിപിഎം വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരു പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ മുതൽ സിപിഎം നേതാക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന് എതിരെ മോശമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്.

കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത്, ഒട്ടേറെ ആളുകൾ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുകയാണ്. ലോക്ഡൗണിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ വേറെയുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പത്രസമ്മേളനം എല്ലാവരും കാണുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഇളവുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ടോ, ഇന്ധന സബ്സിഡി കിട്ടുമോ, ടിപിആർ എന്തായി, എത്ര പേർക്കു രോഗം വന്നു എന്നൊക്കെ അറിയാനല്ലേ? ആ സമയം രാഷ്ട്രീയ ആരോപണത്തിനായി മുഖ്യമന്ത്രി ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിയതു ശരിയായില്ല.

മരം മുറി സംഭവത്തിൽ ആരും ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ്. ആ വിഷയത്തിൽ നിന്നു ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രമം.തെറ്റി പറ്റിയെന്നു റവന്യു സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും ന്യായീകരിക്കുകയാണ്. വനം മാഫിയയ്ക്കായി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവാണത്. വ്യക്തിപരമായ സൗഹൃദത്തിന്റെ പേരിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടാൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ വിശ്വാസ്യതയാണു നഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു.

തെളിഞ്ഞത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലവാരത്തകർച്ച: രമേശ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനം രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ കരിവാരിത്തേക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉപയോഗിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലവാരത്തകർച്ചയാണു കാണിക്കുന്നതെന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

‘‘മരം മുറി വിവാദത്തിൽ നിന്നു ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാനാണു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രമം. ഇരിക്കുന്ന കസേരയുടെ മാഹാത്മ്യം അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയണം. സമചിത്തതയോടെ പെരുമാറാൻ ഇനിയെങ്കിലും തയാറാകണം’’–രമേശ് പറഞ്ഞു.

കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നടത്തിയത് അനവസരത്തിലുള്ള അനാവശ്യ പരാമർശങ്ങളാണെന്ന് എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാൽ പ്രതികരിച്ചു.

രാഷ്ട്രീയ പകയിലേക്കും വൈരാഗ്യത്തിലേക്കും മുഖ്യമന്ത്രി പോകുന്നത് അപലപനീയമാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി വെല്ലുവിളിച്ചതു കൊണ്ടാണു കെ. സുധാകരൻ മറുപടി പറഞ്ഞതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമർശം ദൗർഭാഗ്യകരം: ഉമ്മൻ ചാണ്ടി

തിരുവനന്തപുരം ∙ കെ.സുധാകരനെതിരെയുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമർശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും ദൗർഭാഗ്യകരമായിപ്പോയെന്നും മുൻമുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞു.

ചർച്ച അനുചിതം: ബെന്നി ബഹനാൻ

പത്തനംതിട്ട ∙ പിണറായി വിജയന്റെ കോളജ് രാഷ്ട്രീയ ചർച്ച കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിന് അനുചിതമാണെന്നു ബെന്നി ബഹനാൻ എംപി. കോവിഡിന്റെ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടെ മുൻഗണന നൽകേണ്ട വിഷയമല്ല ഇത്. ആരു തുടങ്ങിവച്ചാലും ഇത്തരം വിഷയങ്ങളല്ല കേരളം ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്. മുഖ്യമന്ത്രി അപക്വമായാണ് പ്രതികരിച്ചത്.

മരംവെട്ട്, കോവിഡിന്റെ മരണ നിരക്ക്, കടൽ ക്ഷോഭം തുടങ്ങി അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നു ശ്രദ്ധതിരിക്കാനാണ് കോവിഡിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ വിളിച്ച പത്ര സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി കോളജ് രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞതെന്നും ബെന്നി ബഹനാൻ പറഞ്ഞു.

സുധാകരന്റേത് വികടഭാഷണം: എ.വിജയരാഘവൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റിന്റെ വികട ഭാഷണമാണു കുറച്ചു ദിവസമായി കേരളം കേൾക്കുന്നതെന്ന് സിപിഎം ആക്ടിങ് സെക്രട്ടറി എ.വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് ക്രിമിനൽ സ്വഭാവത്തിലേക്കു മാറുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വാക്കുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നു വരുന്നത്. തെരുവു ഗുണ്ടയുടെ ഭാഷയാണ് പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്.

കേരളം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ മര്യാദയ്ക്ക് എതിരായ രീതിയാണു സുധാകരൻ പുലർത്തുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റായി നിയമിച്ചവരാണ് ഇതിനു മറുപടി നൽകേണ്ടതെന്നും വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞു.

പിണറായിയും സുധാകരനും ഗുണ്ടകളെന്ന് ഏറ്റുപറയുന്നു: മുരളീധരൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ മരംമുറി കൊള്ള, കോവിഡ് പ്രതിരോധ പാളിച്ച തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നു ചർച്ചകൾ വഴിതിരിച്ചു വിടാനുള്ള സർക്കാർ-പ്രതിപക്ഷ ആസൂത്രിത ശ്രമമാണു നടക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു .മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരനും അടിസ്ഥാനപരമായി ഗുണ്ടകളാണെന്നു കേരളത്തോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇരുവരും അക്രമ കഥകൾ പറയുന്നതും പോർവിളി നടത്തുന്നതും ആസൂത്രിതമായാണ്.

മരംമുറി, കോവിഡ്, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി തുടങ്ങിയവയിൽ സർക്കാർ കടുത്ത പ്രതിരോധത്തിലാണ്. അതിൽ നിന്നു സർക്കാരിനെ രക്ഷിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം സഹായിക്കുകയാണ്. ബിജെപിയെ എതിരാളിയായി കാണുന്ന സർക്കാരും പ്രതിപക്ഷവും ചേർന്നുള്ള നാടകമാണു നടക്കുന്നത് – മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: V.D. Satheesan says Pinarayi Vijayan trying to coverup tree smuggling case