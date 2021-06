ആയിഷ സുൽത്താന ലക്ഷദ്വീപിൽ; ഇന്ന് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരാകും

കൊച്ചി∙ ജൈവായുധ പരാമർശത്തിന്റെ പേരിൽ രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ട സംവിധായിക ആയിഷ സുൽത്താന കവരത്തി പൊലീസിനു മുന്നിൽ ഹാജരാകാനായി ലക്ഷദ്വീപിലെത്തി. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്കു 12ന്റെ വിമാനത്തിൽ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് അഗത്തിയിലെത്തിയ ആയിഷയും അഭിഭാഷകനും അവിടെ നിന്നു ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കവരത്തിയിയിലെത്തി. ഇന്ന് കവരത്തി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരാകുമെന്ന് ആയിഷ പറഞ്ഞു.

ചാനൽ ചർച്ചയിൽ, കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലക്ഷദ്വീപിനു നേരെ പ്രയോഗിച്ച ജൈവായുധമാണു കോവിഡ് എന്നു പറഞ്ഞതു വിവാദമായതിനെത്തുടർന്നാണു കവരത്തി പൊലീസ് ആയിഷയ്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തത്. ബിജെപി ലക്ഷദ്വീപ് ഘടകം പ്രസിഡന്റ് സി. അബ്ദുൽ ഖാദറാണു പരാതി നൽകിയത്.

പൊലീസുമായി പൂർണമായി സഹകരിക്കുമെന്ന് കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ ആയിഷ പറഞ്ഞു. ലക്ഷദ്വീപ് ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ നിന്ന‌ു താൻ പിന്തിരിയില്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

