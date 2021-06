ബാറുകൾ നാളെ മുതൽ അടച്ചിടുമെന്ന് ഉടമകൾ

തിരുവനന്തപുരം ∙ മദ്യശാലകൾ തുറന്നതിനു പിന്നാലെ ലാഭവിഹിതം കുറച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു ബാറുകളും കൺസ്യൂമർഫെഡ് വിൽപന കേന്ദ്രങ്ങളും നാളെ മുതൽ അടച്ചിടുമെന്നു സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചു.

വിൽക്കുന്ന മദ്യത്തിന്റെ 8% ലാഭവിഹിതം എടുത്തിരുന്ന ബവ്റിജസ് കോർപറേഷൻ ഇനി 25% ലാഭവിഹിതം ഈടാക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു. ബവ്കോയാണു ബാറുകൾക്കും കൺസ്യൂമർഫെഡിനും മദ്യം വിൽക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആരാധനാലയങ്ങൾ പോലും തുറക്കാതെ മദ്യവിൽപന ആരംഭിച്ചു വെട്ടിലായ സർക്കാർ, ബാർ ഉ‌‌ടമകളുടെ ആവശ്യം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കുമെന്ന ചിന്തയിലാണ്.

അടിയന്തരമായി യോഗം വിളിച്ചു ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇല്ലെന്നാണ് എക്സൈസ് മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് പ്രതികരിച്ചത്. മാത്രമല്ല, ബവ്കോ ചില്ലറ വിൽപന കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി മദ്യ വിൽപന തുടരുന്നതിനാൽ ഉപഭോക്താക്കളെ ഈ വിഷയം ബാധിക്കുകയുമില്ല.

ഒന്നുകിൽ പാഴ്സൽ നൽകുന്ന മദ്യത്തിന്റെ വില വർധിപ്പിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ലാഭവിഹിതം കുറച്ച ഉത്തരവു പിൻവലിക്കണമെന്നാണു ബാർ ഉടമകളുടെ ആവശ്യം. മദ്യത്തിനു നൽകുന്ന വെയർഹൗസ് മാർജിൻ തുക കൂട്ടിയതോടെ വാങ്ങുന്ന മദ്യത്തിനു കൂടുതൽ വില നൽകേണ്ടിവരുന്നു. ഇതു നഷ്ടത്തിൽ എത്തിക്കും.

ബവ്കോ, ബാറുകൾ, കൺസ്യൂമർഫെഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ മൂന്നുതരം വില ഈടാക്കുന്നു. ഒരേ വ്യവസായത്തിൽ രണ്ടു തരം നീതി നടപ്പാക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും ബാർ ഉടമകളുടെ സംഘടന ഇന്നലെ മന്ത്രി എം.വി.ഗോവിന്ദനെ കണ്ടു പരാതിപ്പെട്ടു. വിഷയം നാളെ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നു മന്ത്രി ഉറപ്പു നൽകിയതായി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. പിൻവാതിൽ വഴി മദ്യത്തിന്റെ വില വർധിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കമെന്ന ആക്ഷേപവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.

നേരത്തെ ലോക്ഡൗണിൽ 10 കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ ബീയർ നശിച്ചെന്നും നഷ്ടം നികത്താൻ ലൈസൻസ് ഫീസ് കുറയ്ക്കണമെന്നും ബാർ ഉടമകളുടെ സംഘടന അറിയിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ പാഴ്സൽ മദ്യം ബവ്കോയുടെ അതേ വിലയ്ക്കു വിൽക്കണമെന്നാണു സർക്കാർ ഉത്തരവ്. ലോക്ഡൗൺ കാലത്ത് അടച്ചിട്ടതു മൂലം 1800 കോടി രൂപയുടെ വരുമാന നഷ്ടമാണു കോർപറേഷനുണ്ടായത്.

കോർപറേഷന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി കൂടുതൽ ലാഭമെടുത്തു ബാറുകൾക്കും കൺസ്യൂമർ ഫെഡിനും മദ്യം നൽകാൻ അനുവദിക്കണമെന്നു ബവ്കോ എംഡി സർക്കാരിനോട് അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു ലാഭ വിഹിതം വർധിപ്പിച്ച് ഉത്തരവിട്ടത്.

