അക്കാര്യങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല: സുധാകരൻ

കൊച്ചി ∙ പിണറായി വിജയനുമായി ബ്രണ്ണൻ കോളജിലുണ്ടായ സംഘർഷം സംബന്ധിച്ച് മനോരമ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ വന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു പറഞ്ഞതായിരുന്നില്ലെന്നു കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ വിശദീകരിച്ചു. ‘‘ബ്രണ്ണൻ കോളജിൽ വച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ചവിട്ടി താഴെയിട്ടോയെന്നു റിപ്പോർട്ടർ ചോദിച്ചപ്പോൾ അതേക്കുറിച്ചു പറയാൻ താൽപര്യമില്ലെന്നാണു ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ‘അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്, ഒരു കാരണവശാലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല’ എന്നാണ്.

തുടർന്ന് ‘ഓഫ് ദ് റെക്കോ‍ർഡ്’ എന്ന് അടിവരയിട്ടുപറഞ്ഞാണ് ആ സംഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോടു വിശദീകരിച്ചത്. ബ്രണ്ണൻ കോളജിൽ പിണറായി പരീക്ഷയെഴുതാൻ വന്നുവെന്നതു സത്യം. അവിടെ സംഘർഷം ഉണ്ടായെന്നതും സത്യം. പക്ഷേ, അതങ്ങനെ പ്രചരിക്കണമെന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. അത് അഭിമുഖത്തിൽ ചേർത്തതിന്റെ കുറ്റം എന്റേതല്ല’’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: K. Sudhakaran about the controversial statement published in magazine