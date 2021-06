കേന്ദ്രം നൽകിയതിൽ 596 ടൺ കടല പുഴുവരിച്ചു; നശിപ്പിക്കുന്നു

തിരുവനന്തപുരം∙ ദരിദ്ര വിഭാഗങ്ങൾക്കു നൽകാൻ കേന്ദ്രം അനുവദിച്ച കടലയിൽ വിതരണം ചെയ്യാതെ പുഴുവരിച്ച് ഉപയോഗശൂന്യമായ 596.65 ടൺ (5,96,649.96 കിലോഗ്രാം) കടല നശിപ്പിക്കുന്നു. ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായവ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ സർക്കാർ നൽകുന്ന സൗജന്യ കിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനും നിർദേശം. 10 മാസത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള കടലയാണിത്.

14,250ൽ പരം റേഷൻ കടകളിൽ ബാക്കിയുള്ള കടല സപ്ലൈകോയ്ക്കു കീഴിലുള്ള ഭക്ഷ്യഭദ്രത (എൻഎഫ്എസ്എ) ഗോഡൗണുകളിലേക്കു നീക്കുന്ന നടപടിയും ഗോഡൗണുകളിലേക്കു നേരത്തേ മാറ്റിയ ലോഡിൽ ബാക്കിയുള്ളവയുടെ ഗുണപരിശോധനയും തുടങ്ങി. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലം വന്നു രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം സപ്ലൈകോയും ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പും സമാനനീക്കം നടത്തിയെങ്കിലും വിവാദമായതോടെ നിർത്തിയിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ 18ന് മന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നടപടി. 19ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിനകം ഇവ നീക്കാൻ സപ്ലൈകോ എംഡി നിർദേശം നൽകിയെങ്കിലും ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല.

നൂറോളം എൻഎഫ്എസ്എ ഗോഡൗണുകളിൽ ഭക്ഷ്യധാന്യ സ്റ്റോക്ക് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടയിൽ പഴകിയ കടല വയ്ക്കാൻ സ്ഥലമില്ല. പുതിയ സ്ഥലം വാടകയ്ക്ക് എടുക്കാനും പ്രയാസം. നിലവിലുള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യ സ്റ്റോക്ക് ചീത്തയാകാനും ഇപ്പോഴത്തെ നടപടി ഇടയാക്കുമെന്നാണ് ആശങ്ക.

English Summary: 596 Tones of Groundnut Provided by Central Government Became Useless