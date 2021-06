സാമ്പത്തിക ബാധ്യത: ഭർത്താവ് ജീവനൊടുക്കി, പിന്നാലെ ഭാര്യയും മകളും

തിരുവനന്തപുരം∙ വിഷം കഴിച്ച ഭർത്താവ് ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചു മൂന്നു മണിക്കൂറിനകം ഭാര്യയും മകളും വീട്ടിൽ വിഷം ഉള്ളിൽ ചെന്നു മരിച്ചു. കോട്ടയം മുണ്ടക്കയം മുറികല്ലുംപുറം പന്തപ്ലാ കിഴക്കേതിൽ മനോജ് കുമാർ (45), ഭാര്യ രഞ്ജു (38), മകൾ അമൃത (16) എന്നിവരാണു മരിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം നന്ദൻകോട് വാടകയ്ക്കു താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലാണു സംഭവം. സ്വർണപ്പണിക്കാരനായ മനോജ് പത്തു വർഷമായി ഇവിടെയാണു താമസം. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി മൂലം മാസങ്ങളായി തൊഴിലും വരുമാനവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

സാമ്പത്തിക ബാധ്യത മൂലം ജീവനൊടുക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണു പൊലീസ് നിഗമനം. ഞായറാഴ്ച രാത്രി മദ്യപിച്ചെത്തിയ മനോജ് ഭാര്യയുമായി വഴക്കിട്ടിരുന്നതായി പൊലീസ് പറയുന്നു. അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താൻ വാങ്ങിയ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ കടബാധ്യത മൂലം മനോജ് പണയം വച്ചതിനെച്ചൊല്ലിയായിരുന്നു തർക്കം. തുടർന്നാണു രാത്രി പത്തോടെ മനോജ് വിഷം കഴിച്ച് അബോധാവസ്ഥയിലായത്.

രഞ്ജുവിൽ നിന്നു വിവരമറിഞ്ഞ മനോജിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ പൊലീസിൽ അറിയിക്കുകയും പൊലീസ് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയുമായിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും മരണം സംഭവിച്ചു.

നഗരത്തിൽ തന്നെ താമസിക്കുന്ന രഞ്ജുവിന്റെ ബന്ധുവും ഭാര്യയും വിവരമറിഞ്ഞു പുലർച്ചെ ഒന്നരയോടെ മനോജിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണു രഞ്ജുവിനെയും മകളെയും മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഏറെ നേരം വിളിച്ചിട്ടും വാതിൽ തുറക്കാതിരുന്നതോടെ ബന്ധുക്കൾ അയൽക്കാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടി അടുക്കള വാതിൽ പൊളിച്ച് അകത്തു കയറുകയായിരുന്നു.

രഞ്ജുവിന്റെ മൃതദേഹം മുറിക്കുള്ളിൽ നിലത്തും അമൃതയുടേതു കട്ടിലിലുമായിരുന്നു. സ്വർണപ്പണിക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സയനൈഡാണു മൂന്നു പേരും കഴിച്ചതെന്നാണു പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിലെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. ആന്തരികാവയവങ്ങൾ വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് അയയ്ക്കും.

പട്ടം സെന്റ് മേരീസ് സ്കൂളിൽ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയാണ് അമൃത. മൃതദേഹങ്ങൾ ശാന്തികവാടത്തിൽ സംസ്കരിച്ചു.

പ്രതിസന്ധിയായത് കോവിഡും ലോക്ഡൗണും

തിരുവനന്തപുരം∙ കോവിഡും ലോക്ഡൗണും സാധാരണക്കാരുടെ തൊഴിൽ മേഖലയുണ്ടാക്കിയ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഇരയാണു മനോജ്കുമാറും കുടുംബവുമെന്നു ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു.

ജ്വല്ലറികൾ തുറക്കാതെ പണിയില്ലാതായതിന്റെ നിരാശയിലായിരുന്നു സ്വർണപ്പണിക്കാരനായ മനോജിന്റെ കുടുംബം.

പാളയത്തെ ജ്വല്ലറിയിൽ സ്വർണപ്പണിക്കാരനെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നു പത്രത്തിൽ പരസ്യം കണ്ടാണു ഭാര്യയ്ക്കും മകൾക്കുമൊപ്പം പത്തു വർഷം മുൻപു മനോജ്കുമാർ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയത്. വീട്ടിലിരുന്നായിരുന്നു ജോലി . ആദ്യകാലത്ത് മോശമല്ലാത്ത വരുമാനമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ കോവിഡ് കാലമായതോടെ തൊഴിൽ കുറഞ്ഞു. ആറുമാസം മുൻപുണ്ടായ ഒരു വാഹനാപകടത്തിൽ മനോജിന്റെ കാലിന്റെ ചെറുവിരൽ മുറിച്ചുമാറ്റേണ്ടിവന്നു. ചികിത്സയ്ക്കായി ധാരാളം പണം ചെലവായി. പലരിൽനിന്നായി പണം കടം വാങ്ങിയിരുന്നു. സ്വർണ ഉരുപ്പടികൾ പണയം വയ്ക്കേണ്ടിയും വന്നു.

മനോജ്കുമാറിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുമ്പോഴേക്കും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, ഭാര്യ രഞ്ജുവിനെയും മകൾ അമതൃയെയും അറിയിച്ചിരുന്നില്ല. വിഷാംശം കളയാൻ വയറു കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും മറ്റുമാണു ധരിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ ആശുപത്രിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന സംശയം രഞ്ജുവിനുണ്ടായിരുന്നു. ഇക്കാര്യം ഫോണിൽ ചിലരോടു പങ്കുവച്ചിരുന്നു. തുടർന്നു രഞ്ജുവും മകളും മനോജിന്റെ അതേവഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary: Three members of a family found dead in Thiruvananthapuram