മുൻ മന്ത്രിമാരുടെ കോൺസുലേറ്റ് ബന്ധം ദേശസുരക്ഷാ ചട്ടലംഘനം: കസ്റ്റംസ്

കൊച്ചി ∙ സംസ്ഥാനത്തെ മുൻ മന്ത്രിസഭയിലെ ചില അംഗങ്ങളും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും സംസ്ഥാന പ്രോട്ടോക്കോൾ വിഭാഗത്തെ ഇരുട്ടിൽ നിർത്തി തിരുവനന്തപുരം യുഎഇ കോൺസുലേറ്റുമായുണ്ടാക്കിയ വഴിവിട്ട അടുപ്പം ദേശസുരക്ഷാ ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് കസ്റ്റംസ് ആരോപിച്ചു.

കോൺസുലേറ്റിലേക്കും കോൺസൽ ജനറൽ ജമാൽ ഹുസൈൻ അൽ സാബിയുടെ താമസ സ്ഥലത്തേക്കും നേരിട്ടു വിളിക്കുന്നതും പതിവായിരുന്നു. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ചാണു കോൺസുലേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മന്ത്രിമാരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചതെന്നും കസ്റ്റംസ് പറയുന്നു.

സ്വർണക്കടത്തു കേസിലെ പ്രതികളായ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം.ശിവശങ്കർ, സ്വപ്ന സുരേഷ് എന്നിവരുടെ ഒത്താശയോടെ കോൺസൽ ജനറൽ പല തവണ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. സംസ്ഥാന പ്രോട്ടോക്കോൾ വിഭാഗത്തെ മറികടന്നായിരുന്നു ഇതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

നയതന്ത്ര പാഴ്സൽ സ്വർണക്കടത്തു കേസിന്റെ അന്തിമ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായി പ്രതികൾക്കും പ്രതികളാകാൻ സാധ്യതയുള്ളവർക്കും നൽകിയ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസിലാണു കസ്റ്റംസ് ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.

മുൻമന്ത്രിമാരുടെ വഴിവിട്ട ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കസ്റ്റംസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഡോളർ കടത്തിയ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിലാണിത്. യുഎഇ കോൺസുലേറ്റിനു മന്ത്രിമാരുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടാക്കാനുള്ള വഴിയൊരുക്കാൻ സ്വപ്ന സുരേഷിനു കോൺസൽ ജനറൽ നിർദേശം നൽകിയതിന്റെ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചതായും കസ്റ്റംസ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

