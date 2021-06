ഒരു വർഷം മുൻപ് പ്രണയവിവാഹിതയായ യുവതി പൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ച നിലയിൽ

വിഴിഞ്ഞം (തിരുവനന്തപുരം)∙ ഒരു വർഷം മുൻപു പ്രണയവിവാഹിതയായ യുവതിയെ വാടകവീട്ടിൽ പൊള്ളലേറ്റു മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. വെങ്ങാനൂർ വെണ്ണിയൂർ ചിറത്തല വിളാകത്ത് അർച്ചനയിൽ അശോകൻ-മോളി ദമ്പതികളുടെ ഏകമകൾ അർച്ചന (22)യാണ് ഉച്ചക്കട പയറ്റുവിള കുഴിവിളയിലെ വീട്ടിൽ മരിച്ചത്. ‌‌‌ഭർത്താവ് വെൽഡിങ് തൊഴിലാളിയായ ഉച്ചക്കട, കട്ടച്ചൽക്കുഴി സ്വദേശി സുരേഷിനെ (26) പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കൊലപാതകമാണെന്ന് അർച്ചനയുടെ ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചു.

തിങ്കൾ രാത്രി പതിനൊന്നരയോടെയാണ് സംഭവം. ഇരുവരുടെയും പ്രണയത്തെ തുടർന്ന് യുവതിയുടെ വീട്ടുകാർ മുൻകയ്യെടുത്താണ് വിവാഹം നടത്തിയത്. 18 പവന്റെ ആഭരണം നൽകിയെന്നും അടുത്ത കാലത്ത് 3 ലക്ഷം രൂപ യുവാവിന്റെ വീട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നും യുവതിയുടെ പിതാവ് അശോകൻ പറഞ്ഞു. സുരേഷ് പതിവായി മദ്യപിച്ച് മകളെ ഉപദ്രവിക്കുമായിരുന്നു.

ദുരന്തത്തിനു മണിക്കൂറുകൾ മുൻപ് വെണ്ണിയുരിലെ വീട്ടിൽ ദമ്പതികൾ എത്തി സന്തോഷമായി മടങ്ങിയിരുന്നു. രണ്ടു ദിവസം മുൻപു വീട്ടിൽ ഡീസൽ നിറച്ച കുപ്പി കണ്ടപ്പോൾ വീട്ടിലെ ഉറുമ്പു ശല്യം ഒഴിവാക്കാൻ വാങ്ങിയതാണെന്ന് സുരേഷ് വിശദീകരിച്ചു. ഇതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും അശോകൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: Young woman burnt to death at Venganoor, Vizhinjam; Husband in Police custody