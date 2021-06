852 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആരാധനാലയം തുറക്കുന്നു

തിരുവനന്തപുരം ∙ ലോക്ഡൗണിൽ നാളെ മുതൽ ഒരാഴ്ചത്തേക്കു കൂടുതൽ ഇളവ്. ആരാധനാലയങ്ങളിൽ നിയന്ത്രിത പ്രവേശനം അനുവദിക്കുമെന്നും പരമാവധി 15 പേരെ അനുവദിക്കാനാണ് ആലോചിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചു. ടിപിആർ (കോവിഡ് സ്ഥിരീകരണ നിരക്ക്) 16നു താഴെയുള്ള എ, ബി വിഭാഗങ്ങളിലെ 852 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മാത്രമാകും പ്രവേശനം അനുവദിക്കുക. ശനിയും ഞായറും സമ്പൂർണ ലോക്ഡൗൺ തുടരും.

∙ പൊതുജനങ്ങൾക്കു പ്രവേശനം അനുവദിക്കാതെ ചൊവ്വയും വ്യാഴവും ബാങ്കുകൾ തുറക്കാം.

∙ ടിപിആർ 16നു താഴെയുള്ള എ, ബി കാറ്റഗറി മേഖലകളിൽ എല്ലാ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും ബാങ്കുകളും 50 % ജീവനക്കാരാകാം. കാറ്റഗറി സിയിൽ 25 % മാത്രം.

∙ പൊതുജന സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കിയും അംഗങ്ങളെ പരമാവധി കുറച്ചും ടിവി പരമ്പരകളുടെ ഇൻഡോർ ഷൂട്ടിങ് ആകാം.

∙ പ്രധാന ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ 2 ഡോസ് വാക്സീൻ എടുത്തവരെ അനുവദിക്കുന്നതു പരിഗണനയിൽ.

∙ തമിഴ്നാട്ടിൽ ലോക്ഡൗൺ ആയതിനാൽ അതിർത്തിക്കടുത്തുള്ള മദ്യശാലകൾ അടച്ചിടും.

∙ തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്ന് ഇടുക്കിയിലേക്കു വരുന്നവർ ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തണം. എല്ലാ ദിവസവും പോയിവരാൻ അനുവദിക്കില്ല.

ടിപിആർ 24 % കടന്നാൽ കർശന നിയന്ത്രണം

ടിപിആർ അനുസരിച്ചു 4 വിഭാഗമായി തിരിച്ചുതന്നെയാകും ലോക്ഡൗൺ എങ്കിലും ഇതു കണക്കാക്കുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തി. 24 ശതമാനത്തിലേറെ ടിപിആർ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഡി കാറ്റഗറിയിലാക്കി കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തും. മുൻപ് 30 % കടന്നാലാണ് ഡി ആയി പരിഗണിച്ചിരുന്നത്.

ടിപിആർ വീണ്ടും 10+

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരണ നിരക്ക് (ടിപിആർ) വീണ്ടും 10 % കടന്നു. 1,17,720 സാംപിളുകളിലായി 12,617 പേർ പോസിറ്റീവായി. ടിപിആർ 10.72 %. തിങ്കളാഴ്ച ടിപിആർ 10 ശതമാനത്തിൽ താഴെയെത്തിയിരുന്നു. 141 മരണം കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ ആകെ മരണം 12,295 ആയി. 11,730 പേർ കോവിഡ് മുക്തരായി.

ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കോവിഡ് കണക്ക്: മലപ്പുറം 1603, കൊല്ലം 1525, എറണാകുളം 1491, തിരുവനന്തപുരം 1345, തൃശൂർ 1298, പാലക്കാട് 1204, കോഴിക്കോട് 817, ആലപ്പുഴ 740, കോട്ടയം 609, കണ്ണൂർ 580, പത്തനംതിട്ട 441, കാസർകോട് 430, ഇടുക്കി 268, വയനാട് 266.

English Summary: Kerala Covid lockdown restrictions extended for one more week