നയതന്ത്ര സ്വർണക്കടത്ത്, കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകൾ: രഹസ്യങ്ങളേറെയും കേസ് ഒആർ 13 ൽ

കൊച്ചി ∙ നയതന്ത്ര സ്വർണക്കടത്തും അനുബന്ധ കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകളും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പൂർണമായി പുറത്തുവരാൻ കേസ്: ഒആർ –13 ന്റെ ഫയലുകൾ കൂടി കോടതിയിലെത്തണം. കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകളിലൂടെ കേരളത്തിലെ ഉന്നതർ സ്വരൂപിച്ച വിദേശ കറൻസി കോൺസുലേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒത്താശയോടെ കടത്തിയ കേസിന്റെ നമ്പറാണ് ഒക്കറൻസ് റിപ്പോർട്ട് (ഒആർ)–13.

ഈ കേസിലാണു സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലെ 4 മുൻ മന്ത്രിമാരും ഭരണഘടനാ പദവികൾ വഹിച്ചിരുന്നവരും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന സൂചന കസ്റ്റംസ് നൽകുന്നത്. നയതന്ത്ര പാഴ്സൽ സ്വർണക്കടത്തു കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട 53 പേർക്കു നൽകിയ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസിൽ ഇൗ കേസിനെക്കുറിച്ചു സൂചനയുണ്ട്

പ്രതികളായ സ്വപ്ന സുരേഷ്, പി.എസ്.സരിത് എന്നിവർ കോൺസുലേറ്റിലെ മുൻ ഫിനാൻസ് ഓഫിസർ ഖാലിദ് അലി ഷൗക്രിയുടെ സഹായത്തോടെ വിദേശത്തേക്കു ഡോളർ കടത്തിയ കേസാണിത്.

സ്വർണക്കടത്തു കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് അവർ തെറ്റു ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അക്കാര്യം കസ്റ്റംസിനെ ബോധിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമാണു കാരണം കാണിക്കലിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത്. സാധാരണ കള്ളക്കടത്തു കേസുകളിൽ പിടികൂടിയ സ്വർണം കണ്ടുകെട്ടും മുൻപു പ്രതികൾക്കു പിഴയും നികുതിയും അടച്ചു തിരികെ വാങ്ങാനുള്ള അവസരം നൽകുന്ന നടപടി കൂടിയാണിത്. വിചാരണക്കോടതിയുമായി നേരിട്ടു ബന്ധമില്ലാത്ത സിവിൽ നടപടിയാണിത്.

പക്ഷേ, ദേശവിരുദ്ധ സ്വഭാവം ആരോപിക്കപ്പെട്ടു യുഎപിഎ (നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തന നിരോധന നിയമം) ചുമത്തപ്പെട്ട ഈ കേസിൽ പ്രതികൾ കുറ്റവിചാരണ നേരിടേണ്ടി വരും.

English Summary: More information regarding diplomatic baggage gold smuggling in file OR13