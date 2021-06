തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരളത്തിൽ വാക്സീൻ ഉൽപാദന യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ നിർമാണ കമ്പനികളുമായി സർക്കാർ പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾ തുടങ്ങി. റഷ്യൻ വാക്സീൻ ആയ സ്പുട്നിക് നിർമാണ യൂണിറ്റിനുള്ള സാധ്യതയാണു സജീവ പരിഗണനയിൽ. പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയായ ശേഷം തുടർനടപടികളിലേക്കു കടക്കും.

സ്പുട്നിക് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന റഷ്യൻ ഡയറക്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ഫണ്ടുമായാണ് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ റഷ്യൻ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും അനൗദ്യോഗിക ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ സ്പുട്നിക് നിർമാണത്തിന് അനുമതി നേടിയ കമ്പനികൾക്ക് ഉൽപാദന യൂണിറ്റ് തുടങ്ങാൻ സൗകര്യമൊരുക്കുകയെന്ന നിർദേശവും സർക്കാരിനു മുന്നിലുണ്ട്. സഹകരണത്തിനു തയാറാകുന്ന കമ്പനികളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം തോന്നയ്ക്കൽ ലൈഫ് സയൻസ് പാർക്കിൽ കൂടുതൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കും. 10 കോടി രൂപ ബജറ്റിൽ പദ്ധതിക്കായി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പാർക്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം തുടങ്ങിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്‍ഡ് വൈറോളജിക്കായിരിക്കും പദ്ധതിയുടെ ഏകോപനച്ചുമതല. പദ്ധതി ഡയറക്ടറായി ഡോ. എസ്. ചിത്രയെയും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഡോ. കെ.പി. സുധീറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വർക്കിങ് കമ്മിറ്റിയെയും നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്പുട്നിക് ഇന്ത്യയിൽ നിർമിക്കുന്ന ഹൈദരാബാദ് ഡോ.റെഡ്ഡീസ് ലബോറട്ടറിയിലെ വാക്സീൻ വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. വിജയകുമാറും കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗമാണ്. ഹിമാചൽപ്രദേശിലെ പാനസിയ ബയോടെക്കിലും സ്പുട്നിക് നിർമാണം തുടങ്ങി.

ഭാരത് ബയോടെക് നിർമിക്കുന്ന കോവാക്സിൻ യൂണിറ്റിനുള്ള സാധ്യതയും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിനും കോവാക്സിൻ നിർമാണത്തിൽ പങ്കാളിത്തമുണ്ട്.

അഖിൽ സി.ബാനർജി സ്ഥാനമൊഴിയുന്നു

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് വൈറോളജി ഡയറക്ടർ ഡോ. അഖിൽ സി. ബാനർജി സ്ഥാനമൊഴിയുന്നു. ആരോഗ്യകാരണങ്ങളാൽ സ്ഥാനമൊഴിയാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം സർക്കാരിനെ സമീപിച്ചു. ഡൽഹിയിലെ നാഷനൽ ഇമ്യൂണോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ മുൻ ഡയറക്ടറായ അദ്ദേഹത്തെ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഐഎവി ഡയറക്ടറായി നിയമിച്ചത്.

